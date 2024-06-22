Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

В Украине в ночь на 22 июня снова объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны российских оккупантов.
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram, несколько бортов ТУ-95мс совершили манёвр в районе Энгельса и выпустили по Украине ракеты.
Были запущены две группы ракет в разных направлениях. Как сообщили мониторинговые каналы, третья группа ракет пересекла границу Беларуси и скрылась с радаров.
Местные СМИ сообщали, что в Винницкой области были слышны мощные взрывы.
Позже в Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты летят в сторону Запада Украины.
"Все крылатые ракеты держат курс в сторону Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Глава Львовской ОВА предупредил о ракетной опасности.
Кроме того, мэр Ивано-Франковска сообщает о работе ПВО в области.
Местные СМИ сообщают, что в Ивано-Франковске пожар после взрыва, который прозвучал в районе города.
Кроме того, после ракетной атаки часть Стрыяосталась без света. Начались перебои с электроснабжением, пишут местные паблики.
РФ ударила по энергетике - последствия
Россияне нанесли ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, сообщили в ОВА.
"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений – впоследствии", - сообщили в ОВА.
5:06 По Украине пошли отбои воздушной тревоги.
Ракетная атака РФ - последние подробности
В ночь на 20 июня в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за взлета вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, фиксировалось движение российских БПЛА типа "Шахед". Утром в четверг стало известно о последствиях ночной атаки на Украину.
В Киевской городской военной администрации, ночью 20 июня силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которыми россияне атаковали столицу. В столице не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.
В Укрэнерго сообщили, что в ходе ночного налета вражеских дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
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