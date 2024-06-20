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РФ атаковала Украину с воздуха: повреждены объекты энергетики в четырех областях

Анна Ярославская
20 июня 2024, 06:59
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В Киеве силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели на подступах к городу.
Атака дронов, энергетика
Что известно о последствиях ночной атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, facebook.com/dtekdnem

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за взлета вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, фиксировалось движение российских БПЛА типа "Шахед". Утром в четверг стало известно о последствиях ночной атаки на Украину.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, ночью 20 июня силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которыми россияне атаковали столицу.

"Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой ударных БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

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В КГВА отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к Киеву.

По словам начальника городской администрации Сергея Попко, в столице не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.

"Кроме того, существовала угроза крылатых ракет от стратегических бомбардировщиков Ту-95. Но на данный момент пуски ракет предварительно не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются", - добавил он.

Тем временем в Укрэнерго сообщили, что в ходе ночного налета вражеских дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Отчет Укрэнерго о последствиях ночной атаки РФ
Отчет Укрэнерго о последствиях ночной атаки РФ / t.me/Ukrenergo

Как сообщал Главред, в ночь на 19 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область. Силы противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовщину.

Был "прилет" в селе Малехов. Ранения получил 70-летний мужчина, охранник. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В ночь на 14 июня страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами различных типов, которые летели в основном на запад.

Захватчики в целом запустили по территории нашего государства 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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