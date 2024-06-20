В Украине высокая вероятность ракетной атаки: РФ подняла Ту-95 и вывела ракетоносители

На юге Украины зафиксировали движение ударных БПЛА типа "Shahed", российские бомбардировщики летят к пусковым рубежам.

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В России взлетели четыре Ту-95МС, на подножке - "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. На юге Украины заметили движение российских БПЛА типа "Шахед". Существует высокая вероятность ночной атаки по Украине. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание!" Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Согласно данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", вылет Ту-95МС, вероятно, боевой. Вражеские самолеты в районе Энгельса будут ориентировочно в 01:00 - 02:00. Если оттуда состоятся пуски, то в украинском воздушном пространстве ракеты могут появиться в ориентировочно в 02:00 - 03:00.

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В районе Каспийского моря самолеты российских оккупантов будут около 02:30 - 03:30. Если пуски будут оттуда, то ракеты попадут в Украину в 03:30 - 04:30.

Отмечается, что указанное время является очень приблизительным, поэтому возможна погрешность. За российскими бортами продолжают следить, их точное количество будет известно ближе к 01:00.

В то же время в Украине зафиксировали движение "Шахедов". По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники в Кировоградской области движутся в Черкасскую область. Также группа ударных БпЛА из Николаевской области летит в направлении Кировоградской. Еще несколько групп беспилотников в Криворожском районе Днепропетровщины движутся в западном направлении. Группа ударных БпЛА с Херсонщины держит курс на Николаевщину.

Кроме этого, на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях находятся 3 российские ракетоносители. Общий боезапас кораблей РФ - 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине 19 июня - последние новости

Напомним, в ночь на 19 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область.

Как сообщал Главред, в ночь на среду, 19 июня, Россия запустила по Украине 21 ударный БПЛА типа Shahed-131/136, из которых ПВО уничтожила 19. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Россия ударила по энергетическому объекту в центральном регионе, где из-за атаки повреждено оборудование. Во Львовской области от ударов "Шахедами" повреждены воздушные линии и электрооборудование, без света остались 285 точек учета.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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