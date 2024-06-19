Враг атаковал энергетический объект в Украине: изменятся ли графики отключений

Страна-агрессор Россия в ночь на 19 июня атаковала Украину дронами-камикадзе. Известно, что оккупанты ударили по энергетическому объекту в центральном регионе Украины. В Минэнерго объяснили, как атака повлияла на ситуацию в энергосистеме.
Там отмечают, что из-за ночной атаки россиян по энергетическому объекту в центре Украины повреждено оборудование. На место уже вызвали спасателей и полицию.
Кроме того, во Львовской области из-за ночного российского удара "Шахедами" получили повреждения воздушные линии и электрическое оборудование. Без света остались 285 точек учета. Энергетики восстанавливают электричество.
"Из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются с 00:00 до 24:00", - заявили в министерстве.
В Минэнерго добавили, что на предприятиях критической инфраструктуры свет не будут выключать. Также электричество будет на предприятиях, которые импортируют 80% света для своих нужд в соответствии с постановлением Кабмина.
В свою очередь, в Укрэнерго объяснили, что отключение света - это следствие 6 ракетных ударов врага по украинским электростанциям.
"Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для того, чтобы преодолеть дефицит в энергосистеме Украина привлекает импорт и аварийную помощь из стран Европы. 19 июня Киев планирует импортировать в нашу страну 28 000 мегаватт-час", - рассказали в компании.
Укрэнерго также объясняют - из-за масштабности повреждений этих мер не хватает, чтобы поддержать баланс в энергосистеме.
Удары России по Украине и отключения света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Атака РФ по Украине - что известно
Напомним, в ночь на 19 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область.
Россия запустила по Украине 21 ударный БПЛА типа Shahed-131/136. ПВО уничтожила 19 дронов. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Добавим, что армия страны-агрессора России применяет в месяц 3200-3500 управляемых авиабомб. Они атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей бояться. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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