Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"

В селе Малехов ранения получил 70-летний мужчина. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Последствия "прилета" в Малехове показал Андрей Садовый / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

В ночь на 19 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область. Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все БПЛА.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область минувшей ночью.

По данным Воздушного командования "Запад", во время первой ночной тревоги, продолжавшейся с 02:32 по 03:35, в воздушное пространство Львовской области вошли 4 "Шахеда".

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А во время второй атаки, продолжавшейся с 04:27 по 05:24, этот регион пытался атаковать еще один дрон-камикадзе противника.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил около половины четвертого ночи о работе ПВО возле Львова из-за дрона-камикадзе РФ, который был зафиксирован в окрестностях города. Был "прилет" в селе Малехов. Ранения получил 70-летний мужчина, охранник. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Позже стало известно, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом. Выбито 20 окон.

"Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника. Состояние средней тяжести. В частном секторе выбиты окна в 5 постройках", - написал Садовый в Telegram.

Что говорят в Воздушных силах

Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed-131/136", сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сбиты 19 "Шахедов" / t.me/ComAFUA

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 14 июня страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами различных типов, которые летели в основном на запад. К тому же, враг выбирал для удара "классические" цели, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Захватчики в целом запустили по территории нашего государства 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 24 воздушные цели - 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Вражеские цели были уничтожены в семи областях - Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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