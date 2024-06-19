Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"

В ночь на 19 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область. Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все БПЛА.
Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область минувшей ночью.
По данным Воздушного командования "Запад", во время первой ночной тревоги, продолжавшейся с 02:32 по 03:35, в воздушное пространство Львовской области вошли 4 "Шахеда".
А во время второй атаки, продолжавшейся с 04:27 по 05:24, этот регион пытался атаковать еще один дрон-камикадзе противника.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил около половины четвертого ночи о работе ПВО возле Львова из-за дрона-камикадзе РФ, который был зафиксирован в окрестностях города. Был "прилет" в селе Малехов. Ранения получил 70-летний мужчина, охранник. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Позже стало известно, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом. Выбито 20 окон.
"Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника. Состояние средней тяжести. В частном секторе выбиты окна в 5 постройках", - написал Садовый в Telegram.
Что говорят в Воздушных силах
Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed-131/136", сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные атаки РФ на Украину
В ночь на 14 июня страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами различных типов, которые летели в основном на запад. К тому же, враг выбирал для удара "классические" цели, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Захватчики в целом запустили по территории нашего государства 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 24 воздушные цели - 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".
Вражеские цели были уничтожены в семи областях - Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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