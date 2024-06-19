УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"

Анна Ярославская
19 июня 2024, 06:54обновлено 19 июня, 07:44
462
В селе Малехов ранения получил 70-летний мужчина. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Последствия
Последствия "прилета" в Малехове показал Андрей Садовый / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

В ночь на 19 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область. Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все БПЛА.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область минувшей ночью.

По данным Воздушного командования "Запад", во время первой ночной тревоги, продолжавшейся с 02:32 по 03:35, в воздушное пространство Львовской области вошли 4 "Шахеда".

видео дня

А во время второй атаки, продолжавшейся с 04:27 по 05:24, этот регион пытался атаковать еще один дрон-камикадзе противника.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил около половины четвертого ночи о работе ПВО возле Львова из-за дрона-камикадзе РФ, который был зафиксирован в окрестностях города. Был "прилет" в селе Малехов. Ранения получил 70-летний мужчина, охранник. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Позже стало известно, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом. Выбито 20 окон.

"Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника. Состояние средней тяжести. В частном секторе выбиты окна в 5 постройках", - написал Садовый в Telegram.

  • Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024
    Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024
    Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024
    Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024
    Атака дронов на Львовщину 19 июня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi

Что говорят в Воздушных силах

Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed-131/136", сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сбиты 19
Сбиты 19 "Шахедов" / t.me/ComAFUA

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 14 июня страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами различных типов, которые летели в основном на запад. К тому же, враг выбирал для удара "классические" цели, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Захватчики в целом запустили по территории нашего государства 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 24 воздушные цели - 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Вражеские цели были уничтожены в семи областях - Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны Львовская область Андрей Садовый война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

07:29 Украина
Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"

Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"

06:54 Украина
В Волчанске идут бои за каждую улицу: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

В Волчанске идут бои за каждую улицу: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

23:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены 25086

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены

Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование 9769

Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии 7139

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии

Китайский гороскоп на завтра 19 июня: Собакам - нежелательные проблемы, Крысам - напряженный день 7100

Китайский гороскоп на завтра 19 июня: Собакам - нежелательные проблемы, Крысам - напряженный день

Последние новости

08:38

Как избавиться от червей в черешне за 20 минут - вылезут все

08:37

Украину накроют град и шквалы: синоптик сказала, когда испортится погода

08:32

ВСУ отбили позиции на Харьковщине "но": где наступают россияне - карты ISW

08:25

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

07:29

ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомКогда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом Криволапом
06:54

Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"Фото

06:47

Сблизить позиции Запада и Глобального Юга мы не смоглимнение

05:36

"Поражение Су-57 скомпрометировало россиян": Криволап оценил невосполнимые потери РФВидео

05:00

"Весь в крови": украинский певец чуть не погиб под обстрелом

Реклама
04:45

Чем отличаются цифры и числа: интересные нюансы, о которых стоит знать всемВидео

04:03

Что делать со старым проросшим картофелем: есть или выбросить - ответ эксперта

03:25

Будет не победа, а поражение: названы компромиссы, на которые нельзя идти Украине

02:50

Аффлек прикладывается к бутылке на фоне проблем с браке с Лопес - СМИ

02:12

Срезать категорически нельзя: топ-грибник рассказал, как правильно собирать грибыВидео

01:29

"Ким – не идиот": почему КНДР передает РФ некачественные боеприпасы

18 июня, вторник
23:59

В Волчанске идут бои за каждую улицу: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

23:50

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбереженияВидео

23:40

Breaking News: Максим Галкин показал новое фото

23:06

Как увеличить губы в домашних условиях: лайфках от голливудской актрисыВидео

22:55

В Минэнерго объяснили отключение света: чего ждать зимой

Реклама
22:52

Настя Каменских запела в США на русском языке - детали

22:36

После затишья оккупанты начали резко сунуть на Торецком направлении - ВСУ

22:32

Многие с ним спали: блогер "слил" разгульную жизнь мужа Алсу

22:14

Евро-2024: сенсационный провал Бельгии и феерия голов у Турции с Грузией

21:58

ВСУ "перевернули эту страницу": Зеленский о провальном наступлении РФ на Харьковщине

21:27

Мир вышел на перепутье: чего ожидать?мнение

21:20

Самолеты Mirage нужны ВСУ для двух задач, но есть еще одна: выводы эксперта

20:53

В Украине могут еще раз снизить мобилизационный возраст: нардеп удивил заявлением

20:46

Возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая: в Reuters раскрыли угрозы

20:01

"Будет адекватный ответ": в ВСУ сделали заявление об ударном "кулаке" РФ на Луганщине

19:52

Продолжается масштабный пожар на российском НПЗ под Ростовом: спутниковые снимки

19:48

Звезду "Людей-Икс" увезли в больницу после инцидента в театре: что произошло

19:40

Температура воздуха упадет до +18: в Украине внезапно ухудшится погода

19:35

"Большие потери": военный рассказал, как ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине

19:14

Путин окружил себя родственниками: в ІЅԜ раскрыли последние кадровые изменения в РФ

18:49

Когда ВСУ смогут атаковать РФ с F-16: Криволап раскрыл оптимистичные сроки

18:48

Виктор Ющенко дал подзатыльника блогеру и стал звездой сети

18:45

Графики отключения электроэнергии 19 июня: известно, в какие часы не будет света

18:24

Фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке: та устроила истерикуВидео

18:18

США не переплюнуть: Криволап рассказал, есть ли шансы у авиации РФ против F-35

Реклама
18:01

"Пошлость - имена из карточной игры": женщина дико поссорилась с мужем из-за имен близнецов

17:59

В Донецкой области оккупанты обезглавили военного ВСУ: Костин раскрыл детали зверства

17:54

Можно ли добавлять кориандр в консервацию: хозяйки раскрыли лайфхакиВидео

17:34

"Танцы на костях": предательница Ани Лорак заметно поправилась и опозорилася в сети

17:25

Варить часами не нужно: как правильно стерилизовать банки для консервацииВидео

17:20

Зачем переворачивать банки при консервации: как упростить себе заготовки

17:12

Россия бросила целый "кулак" на прорыв админграницы Луганщины: что происходит

17:09

На Харьковщине ВСУ ликвидировали спецназовцев РФ: элита оккупантов в "котле"

17:05

"До раскола еще далеко": в ВСУ назвали условия для перехода в контрнаступление

16:49

У Порошенко и Путина синхронно раскритиковали Саммит мира - эксперт

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять