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Ракеты летели на запад Украины: названы главные цели ночной атаки РФ

Мария Николишин
14 июня 2024, 11:02обновлено 14 июня, 11:37
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Противник начал этой ночью свою воздушную атаку где-то около 23:00, запустив БПЛА типа "Шахед", говорит Евлаш.
Ракеты летели на запад Украины: названы главные цели ночной атаки РФ
14 июня РФ в очередной раз атаковала Украину / коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В ночь на 14 июня страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами различных типов, которые летели в основном на запад. К тому же, враг выбирал для удара "классические" цели, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Противник начал этой ночью свою воздушную атаку где-то около 23:00, запустив свои БПЛА типа "Шахед". Всего их было 17, все они были уничтожены", - рассказал он и добавил, что враг применял и другие типы вооружения.

В частности, речь идет о трех баллистических ракетах "Искандер-М", которые россияне запустили по Запорожью с территории временно оккупированного Крыма.

видео дня

Также позже, добавляет Евлаш, около 03:00, из Саратовской области враг осуществил применение своей стратегической авиации - самолетов Ту-95МС и выпустил 10 крылатых ракет.

"Зашли они в воздушное пространство Украины с территории Сумской области и в основном направлялись на запад Украины. Целили классически по объектам критической и военной инфраструктуры", - констатировал спикер.

Известно и то, что уже около 06:00 утра противник осуществил пуск аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал" с пусковых рубежей Тамбовской области.

"Эта цель двигалась очень быстро, зашла с севера Украины и направилась в Хмельницкую область, где не достигла своей цели", - подытожил представитель Воздушных сил ВСУ.

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракеты летели на запад Украины: названы главные цели ночной атаки РФ
Характеристика ракеты "Кинжал" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в Украине с начала суток 14 июня уже трижды объявляли воздушную тревогу. Первый раз ее объявляли после часа ночи, второй раз - в шесть часов утра. Во время ночной атаки российские оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе "Шахед". Российские дроны и ракеты запускались группами.

Известно, что захватчики в целом запустили по территории нашего государства 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.

Кроме того, в ночь на 12 июня РФ также запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, были разрушения и пострадавшие. Был поврежден ряд объектов в разных областях, возник пожар. В одной из областей в результате атаки оккупантов пострадала семья с ребенком.

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