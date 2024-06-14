Не блэкаут: стала известна реальная цель ударов РФ по энергетической инфраструктуре

Энергетический эксперт отмечает, что россияне пытаются побудить украинцев к выступлениям против центральной власти, нанося удары по энергетике.

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Удары РФ по энергетике - известна цель российских атак / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты нанося массированные ракетно-дронные удары по объектам критической инфраструктуры имеет целью деморализовать украинское общество, чтобы они начали требовать окончания войны. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Деморализация общества на фоне неуспехов ВСУ на фронте, массированная пропагандистская кампания о том, что "Россия снова наступает и освобождает территории, оккупированные киевской хунтой", потеря украинцами энергетического комфорта, что влечет проблемы с водой и водоснабжением, летняя жара, зимний холод, темнота и т.д. Россия надеется, что все это приведет к социальным протестам", - указывает он.

Гончар указал, что российская пропагандистская машина будет активной, подстрекая эмоции, чтобы усилить давление на украинское политическое руководство и заставить его капитулировать. Это составная часть более широкого плана.

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"Кстати, во время операции против Ирака в 1991 году тоже делали ставку на то, что уничтожение критически важной инфраструктуры, прежде всего, энергетической, приведет к деморализации иракского общества, состоятся протесты - и в конце концов режим Саддама Хусейна будет устранен. Но этого не произошло. И поэтому через 12 лет США пришлось осуществлять операцию вторжения. В 1991 вторжения не было, только освобождение Кувейта, а так, Ирак расстреливали усилиями воздушных ударов", - приводит пример он.

По словам эксперта по энергетике, Россия рассчитывает на то, что разрушение энергетической системы повлечет социальные сдвиги и внутренние потрясения в Украине, что заставит украинское руководство сдаться.

"Наверное, этот подход сработал бы блестяще, если бы Россия прибегла к таким действиям против Германии, но в случае Украины это не работает, как показали события зимы 2022-2023 годов", - отмечает Гончар.

Кроме этого, Гончар отметил, что по данным социологии, украинское общество готово решительно противостоять российской агрессии, и только победа Украины может решить нынешнюю ситуацию, а также уничтожение российской энергетической инфраструктуры на ее территории может способствовать этому.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Удары по энергетической инфраструктуре - массированная атака по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 июня 2024 года во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК, что привело к значительным повреждениям оборудования.

"Укрэнерго" заявило, что системная авария в энергосистеме Украины (блэкаут) маловероятна при отсутствии новых массированных ракетно-дроновых ударов России.

Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике, что привело к отключениям света в стране. Враг атакует тепловые и гидроэлектростанции ракетами, а систему электропередачи - дронами. Украина потеряла более половины энергопроизводства военного времени. Власти пытаются решить проблему, но нужное оборудование может не успеть прибыть к зиме. The Washington Post сообщает, что отключения света продолжаются по всей Украине, в частности в Киеве, где даже выключают светофоры.

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