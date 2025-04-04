РФ накапливает резервы для наступления возле важного города: военный описал угрозу

Оккупанты хотят перерезать логистику для всей донецкой группировки украинских военных.

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Россия накапливает резервы для наступления возле важного моста/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Основные тезисы Сазонова:

Оккупанты сосредоточились на том, чтобы захватить полностью Донецкую область

Скоро может стать наиболее горячо на Лиманском направлении

Армия РФ сейчас не имеет сил для масштабного наступления на нескольких участках

Российские захватчики сосредоточились в первую очередь на том, чтобы оккупировать Донецкую область. Скоро может стать наиболее горячо на Лиманском направлении.

Российские войска готовят пополнение на этом направлении и накапливают резервы. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Новости.Live".

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"Горячо станет там, где было немного тише. Это Лиманское направление. Это очень по карте хороший сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области - Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск - с юга в этом порядке на север займет 10 лет. А перерезать логистику на Харьков, это бы им дало большие козыри", - говорит он.

В то же время Сазонов отметил, что страна-агрессор Россия мечтает захватить четыре региона Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Но, по словам украинского военного, армия РФ сейчас не имеет сил для масштабного наступления на нескольких участках, как это было в прошлом году.

"Им не хватает ресурсов, чтобы одновременно давить на Покровск, на Константиновку, на Купянск", - отметил Сазонов.

Кроме этого, он добавил, что российским захватчикам также не хватает пехоты, в том числе и штурмовиков.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны отбили штурм РФ возле важного села. Оккупанты потеряли большое количество бронетехники и живую силу.

Также ранее сообщалось, что ВСУ нанесли четыре контрудара - аналитик сообщил о провале РФ возле Покровска. На новые дедлайны, которые Россия ставит для захвата Покровска, можно уже не реагировать.

Напомним, Россия готовит еще 150 тысяч солдат - у Зеленского предупредили о новом наступлении. Россияне готовятся усилить давление на фронте на направлениях, где это будет возможно сделать, и готовится увеличить численность войск, сказал Палиса.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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