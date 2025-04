РФ хочет воспользоваться переговорами: в ISW раскрыли реальные желания Кремля

Ключевые тезисы:

Страна-агрессор Россия продолжает сталкиваться со значительными военными и экономическими вызовами, которые способны серьезно поставить под угрозу ее способность вести войну в Украине. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

По их словам, это может усилить желание Кремля достичь своих целей путем прекращения огня при посредничестве или мирных переговоров в краткосрочной перспективе. Однако для этого Запад должен оказывать максимальное давление на РФ, чтобы та и в дальнейшем несла потери.

Отмечается, что в отчете Офиса директора национальной разведки США (ODNI) говорится, что Россия понесла значительные потери в Украине и должна бороться с низким качеством своих новобранцев. Кроме того, российская экономика имеет значительные проблемы, поскольку РФ продолжает балансировать распределение ресурсов между оборонным промышленным производством и гражданским сектором.

Командующий Европейского командования ВС США (EUCOM) и верховный главнокомандующий Объединенных ВС НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи 3 апреля заявил, что российские силы потеряли в Украине более 4000 танков.

Он также добавил, что Россия начала войну с общим количеством 13 000 танков и "начинает приближаться к концу" жизнеспособных машин, которые были на хранении. По его словам, страна-агрессор расширила свои возможности по производству снарядов, крылатых ракет и FPV-дронов, и она готовится либо продолжать наступательные операции в Украине, либо начать будущую кампанию против страны-члена НАТО.

В то же время, в ISW добавили, что длительная и прогнозируемая экономическая борьба России тесно связана с ее потерями на поле боя, и что США или Запад в целом не могут оказывать максимальное давление на Москву только с помощью экономических инструментов.

Они убеждены, что Россия в случае согласования прекращения огня и будущих мирных переговоров будет стремиться использовать это, чтобы захватить большое количество территорий Украины и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве.

В ISW подчеркивают, что Кремль продолжит военные действия против Украины, если не сможет добиться желаемой ее "полной капитуляции" дипломатическим путем.

Напомним, как сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не учитывают "главного требования" Кремля по обеспечению мира в войне с Украиной, поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что даже если российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время не станет, это не означает, что война в Украине после этого быстро закончится. Люди из окружения Путина, которые будут оставаться в руководстве, не смогут быстро дать заднюю.

В то же время, в отчете Международного валютного фонда сообщается, что война в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 года. Однако "риски остаются исключительно высокими".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.