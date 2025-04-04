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РФ хочет воспользоваться переговорами: в ISW раскрыли реальные желания Кремля

Мария Николишин
4 апреля 2025, 06:48
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Российские силы потеряли в Украине более 4000 танков.
РФ хочет воспользоваться переговорами: в ISW раскрыли реальные желания Кремля
Россия понесла значительные потери в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Военные и экономические факторы влияют на возможность РФ вести войну
  • В случае согласования прекращения огня, РФ будет стремиться использовать это
  • РФ продолжит войну, если не сможет добиться капитуляции Украины дипломатическим путем

Страна-агрессор Россия продолжает сталкиваться со значительными военными и экономическими вызовами, которые способны серьезно поставить под угрозу ее способность вести войну в Украине. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

По их словам, это может усилить желание Кремля достичь своих целей путем прекращения огня при посредничестве или мирных переговоров в краткосрочной перспективе. Однако для этого Запад должен оказывать максимальное давление на РФ, чтобы та и в дальнейшем несла потери.

видео дня

Отмечается, что в отчете Офиса директора национальной разведки США (ODNI) говорится, что Россия понесла значительные потери в Украине и должна бороться с низким качеством своих новобранцев. Кроме того, российская экономика имеет значительные проблемы, поскольку РФ продолжает балансировать распределение ресурсов между оборонным промышленным производством и гражданским сектором.

Командующий Европейского командования ВС США (EUCOM) и верховный главнокомандующий Объединенных ВС НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи 3 апреля заявил, что российские силы потеряли в Украине более 4000 танков.

Он также добавил, что Россия начала войну с общим количеством 13 000 танков и "начинает приближаться к концу" жизнеспособных машин, которые были на хранении. По его словам, страна-агрессор расширила свои возможности по производству снарядов, крылатых ракет и FPV-дронов, и она готовится либо продолжать наступательные операции в Украине, либо начать будущую кампанию против страны-члена НАТО.

В то же время, в ISW добавили, что длительная и прогнозируемая экономическая борьба России тесно связана с ее потерями на поле боя, и что США или Запад в целом не могут оказывать максимальное давление на Москву только с помощью экономических инструментов.

"Соединенные Штаты могут использовать уязвимые места России и достичь более прочной позиции на переговорах, продолжая или увеличивая военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли продолжать наносить России значительные потери в живой силе и технике", - отметили аналитики.

Они убеждены, что Россия в случае согласования прекращения огня и будущих мирных переговоров будет стремиться использовать это, чтобы захватить большое количество территорий Украины и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве.

В ISW подчеркивают, что Кремль продолжит военные действия против Украины, если не сможет добиться желаемой ее "полной капитуляции" дипломатическим путем.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не учитывают "главного требования" Кремля по обеспечению мира в войне с Украиной, поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что даже если российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время не станет, это не означает, что война в Украине после этого быстро закончится. Люди из окружения Путина, которые будут оставаться в руководстве, не смогут быстро дать заднюю.

В то же время, в отчете Международного валютного фонда сообщается, что война в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 года. Однако "риски остаются исключительно высокими".

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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