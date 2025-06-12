"Война продолжится": экс-глава МИД назвал способ заставить Путина прекратить огонь

Владимир Огрызко раскрыл, до каких пор может продолжаться война в Украине.

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Владимир Огрызко назвал главную цель Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Важное из заявлений Огрызко:

Война в Украине может продолжаться

Лучшим дипломатом является украинский воин

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос относительно дальнейшего развития ситуации в ближайшее время.

"Прогноз очень простой: имеем оружие и реальные санкции - у России не останется шансов уже через несколько месяцев - шесть, семь, восемь. Если же этого не будет - Россия получит еще больше шансов ползти по 100, 200, 300 метров в день и продвигаться дальше. Вот и весь прогноз", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Дипломат согласился с утверждением о том, что война в Украине может продолжаться как минимум до тех пор, пока диктатор Владимир Путин находится у власти.

"И пока мы не нанесем России такие удары на поле боя, после которых она не сможет оправиться", - считает он.

Отвечая на вопрос о мирных переговорах, собеседник сказал, что на сегодня лучшим дипломатом является украинский воин.

"И это та дипломатия, которую понимает российский враг. Другой дипломатии нет. Путин не хочет и не будет вести никаких переговоров И давайте себе это обозначим как константу: так будет, пока Путин будет находиться в Кремле. С его исчезновением, уничтожением (здесь можно говорить о чем угодно), открывается окно возможностей. До того момента, пока он будет на месте и пока мы не сможем получить максимально серьезные преимущества на поле боя, война будет продолжаться. Потому что война для него - это единственный инструмент остаться у власти и управлять дальше", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко:

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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