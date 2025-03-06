США пытаются усадить РФ и Украину за стол переговоров: чем шантажирует Трамп

США пытаются надавить на Украину соглашением о полезных ископаемых, а на РФ - санкциями и конфискованными активами.

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США активно давят на РФ и Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

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США пытаются усадить РФ и Украину за стол переговоров

Команда Трампа пытается надавить и стороны, используя соглашение об ископаемых и не только

США пытаются "активно давить" на РФ и Украину, чтобы посадить их за стол переговоров. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Он добавил, что Вашингтон использует метод кнута и пряника, чтобы надавить на страны.

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"То, что вы видите сейчас, это срочные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника в отношении обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации (Трампа, - ред.), чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину также", - рассказал Келлог.

Для давления на Украину используют соглашение о полезных ископаемых. Также США пытаются давить на РФ с помощью конфискации активов для перевооружения, восстановления Украины и максимальных санкций против российской энергетики.

"Шире говоря, это соглашение (по полезным ископаемым, - ред.) также предусматривает партнерство между США и Украиной, которое сможет подкрепить архитектуру безопасности для Украины на будущее. Если США имеют прямой экономический интерес в Украине, США имеют и прямой интерес в защите своих инвестиций, что де-факто и является гарантией безопасности для Украины", - добавил Келлог.

В интервью CBN2 Келлог утверждает, что соглашение с США 28 февраля якобы могло дать Украине преимущество над РФ.

"Президент Зеленский хотел, чтобы Трамп публично выступил против России. Однако президент Трамп не подходил к этому вопросу как к вопросу преимущества одной стороны над другой. Вместо этого он сосредоточен на мире", - заявил он.

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Как писал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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