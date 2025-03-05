Подготовка уже началась: когда состоится встреча Украины и США

Главное:
- В ближайшее время состоится встреча команд США и Украины
- Первые результаты от встречи ожидаются на следующей неделе
Команды Украины и США встретятся в ближайшее время. Об этом завил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Майком Уолтцом. На предстоящей встрече команды продолжат важную работу.
"Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и прочному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", - написал Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что первые результаты ожидаются уже на следующей неделе.
"Сегодня наши команды - Украины и Соединенных Штатов Америки - начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Уолтц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе. И должны возобновить движение также на европейском направлении, то, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", - сказал Зеленский.
Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:
Возможные переговоры по завершению войны - что об этом известно
Как сообщал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море.
Также Зеленский обратился к Трампу, выразив сожаление ситуацией, произошедшей в Белом доме. Он призвал американского президента к налаживанию отношений.
Позже Трамп выступил в Конгрессе и сообщил о получении письма от Зеленского.
"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - уточнил Трамп и предположил, что РФ тоже готова к переговорам.
Вашингтон хочет добиться переговоры Зеленского с Путиным, написали журналисты Politico. Цель Белого дома - более масштабный диалог Киева и Москвы, который должен привести к завершению войны.
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