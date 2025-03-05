Подготовка уже началась: когда состоится встреча Украины и США

Президент Украины ожидает первые результаты уже на следующей неделе.

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В ближайшее время встретятся команды США и Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП

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В ближайшее время состоится встреча команд США и Украины

Первые результаты от встречи ожидаются на следующей неделе

Команды Украины и США встретятся в ближайшее время. Об этом завил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Майком Уолтцом. На предстоящей встрече команды продолжат важную работу.

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"Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и прочному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", - написал Ермак.

В ближайшее время встретятся команды США и Украины / фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что первые результаты ожидаются уже на следующей неделе.

"Сегодня наши команды - Украины и Соединенных Штатов Америки - начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Уолтц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе. И должны возобновить движение также на европейском направлении, то, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", - сказал Зеленский.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Когда состоится встреча команд Украины и США / фото: скриншот

Возможные переговоры по завершению войны - что об этом известно

Как сообщал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море.

Также Зеленский обратился к Трампу, выразив сожаление ситуацией, произошедшей в Белом доме. Он призвал американского президента к налаживанию отношений.

Позже Трамп выступил в Конгрессе и сообщил о получении письма от Зеленского.

"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - уточнил Трамп и предположил, что РФ тоже готова к переговорам.

Вашингтон хочет добиться переговоры Зеленского с Путиным, написали журналисты Politico. Цель Белого дома - более масштабный диалог Киева и Москвы, который должен привести к завершению войны.

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