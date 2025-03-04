Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления

Что известно:
- Между Украиной и США была достигнута новая договоренность о подписании соглашения
- Соглашение о минералах может быть подписано в ближайшее время
Соглашение о минералах между Украиной и США может быть подписано в ближайшее время. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик после переговоров по этому поводу с главой ОПУ Андреем Ермаком.
Фицпатрик заявил о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения и назвал разговор с Ермаком успешным.
"Мы на 100% возвращаем поезд обратно, на рельсы ... Соглашение будет подписано в ближайшее время, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной", - написал он.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что говорил с членом Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Брайаном Фицпатриком.
"Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", - написал он.
Скандал в Белом доме - последние новости
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.
Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.
Впоследствии у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Отмечается, что эта ссора могла быть спланированной, чтобы дискредитировать президента Украины и заставить его уйти в отставку.
Другие новости:
- Уже есть несколько вариантов прекращения огня: что об этом известно
- "Это не много": у Трампа назвали условия, которые должен выполнить Зеленский
- "Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов": о чем будет говорить Трамп в Конгрессе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред