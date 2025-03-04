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Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления

Ангелина Подвысоцкая
4 марта 2025, 03:43
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Конгрессмен-республиканец заявил о достигнутой новой договоренности по подписанию соглашения.
Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления
Соглашение о минералах будет подписано в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Что известно:

  • Между Украиной и США была достигнута новая договоренность о подписании соглашения
  • Соглашение о минералах может быть подписано в ближайшее время

Соглашение о минералах между Украиной и США может быть подписано в ближайшее время. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик после переговоров по этому поводу с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Фицпатрик заявил о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения и назвал разговор с Ермаком успешным.

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"Мы на 100% возвращаем поезд обратно, на рельсы ... Соглашение будет подписано в ближайшее время, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что говорил с членом Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Брайаном Фицпатриком.

"Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", - написал он.

Скандал в Белом доме - последние новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

Впоследствии у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Отмечается, что эта ссора могла быть спланированной, чтобы дискредитировать президента Украины и заставить его уйти в отставку.

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