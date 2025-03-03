Уже есть несколько вариантов прекращения огня: что об этом известно

Что известно:
- Несколько вариантов прекращения огня находятся на рассмотрении
- Франция предлагает прекратить огонь на месяц
Во время европейского саммита в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить огонь в Украине сроком хотя бы на месяц, чтобы проложить пункт к мирным переговорам. В то же время уже известно о том, что на рассмотрении находится уже несколько возможных предложений по возможному прекращению огня. Об этом сообщает Reuters.
Рассмотрением этих вариантов занимаются Великобритания, Франция и Украина.
"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов ... Я просто не буду вдаваться в комментарии по поводу вариантов", - сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Также известно, что Франция, Великобритания и другие европейские страны рассматривают возможность отправки войск в Украину в случае прекращения огня. Однако они хотели бы заручится поддержкой США.
Перемирие в войне - последние новости
Напомним, в Лондоне состоялся европейский саммит, где обсудили гарантии безопасности для Украины, поддержку оборонной промышленности и возможное перемирие. Лидеры отметили, что санкции против России сохранятся до установления устойчивого мира. Перемирие должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.
Также Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают месячное перемирие, которое будет касаться только атак с воздуха, моря и энергетической инфраструктуры. По его словам, это первый этап перед развертыванием миротворческих сил, а переговоры по плану продлятся несколько недель.
Как сообщал Главред, некоторые советники президента США Дональда Трампа настаивают на включении в будущее мирное соглашение пункта об отставке Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. Ранее Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если Украина вступит в НАТО.
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