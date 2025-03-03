Отставка Зеленского: советники Трампа назвали новое условие перемирия — Bloomberg

Главные тезисы:
- В соглашении о перемирии может появиться пункт о Зеленском
- Президент США менее радикален в отношении своего украинского коллеги
Часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по урегулированию войны в Украине пункт об отставке Владимира Зеленского с должности президента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой неназванного европейского чиновника.
По его словам, Трамп имеет "менее радикальные взгляды".
"По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации. Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любого соглашения", — говорится в материале, посвященном франко-британскому плану перемирия в Украине.
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уйдет в отставку, но для этого нужно выполнить одно условие. Речь идет о вступлении Украины в НАТО.
Скандал в Белом доме 28 февраля - главное
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом.
Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.
Впоследствии Зеленский сделал заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он поблагодарил Америку за поддержку и визит. Зеленский напомнил, что Украине нужен справедливый и длительный мир.
Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.
Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.
"Украине нужен лидер, который может иметь дело с Вашингтоном, Москвой и положить конец войне", - сказал он.
Он также сравнил президента Украины с "бывшей, которая хочет поспорить обо всем, что вы сказали 9 лет назад, чтоб разорвать отношения".
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