Отставка Зеленского: советники Трампа назвали новое условие перемирия — Bloomberg

Президент Трамп имеет "менее радикальные взгляды", чем его окружение.

https://glavred.info/world/otstavka-zelenskogo-sovetniki-trampa-nazvali-novoe-uslovie-peremiriya-bloomberg-10644125.html Ссылка скопирована

Ряд помощников Трампа призывает к отставке Зеленского ради мира / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

В соглашении о перемирии может появиться пункт о Зеленском

Президент США менее радикален в отношении своего украинского коллеги

Часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по урегулированию войны в Украине пункт об отставке Владимира Зеленского с должности президента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой неназванного европейского чиновника.

По его словам, Трамп имеет "менее радикальные взгляды".

видео дня

"По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации. Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любого соглашения", — говорится в материале, посвященном франко-британскому плану перемирия в Украине.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уйдет в отставку, но для этого нужно выполнить одно условие. Речь идет о вступлении Украины в НАТО.

Скандал в Белом доме 28 февраля - главное

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом.

Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Впоследствии Зеленский сделал заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он поблагодарил Америку за поддержку и визит. Зеленский напомнил, что Украине нужен справедливый и длительный мир.

Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

"Украине нужен лидер, который может иметь дело с Вашингтоном, Москвой и положить конец войне", - сказал он.

Он также сравнил президента Украины с "бывшей, которая хочет поспорить обо всем, что вы сказали 9 лет назад, чтоб разорвать отношения".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред