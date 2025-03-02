У Трампа обвинили Зеленского в попытке "срыва мирного процесса"

Администрация Трампа пытается выяснить, стремится ли Путин к завершению войны.

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Зеленский пытался сорвать мирный процесс, а Путин - сложный переговорщик, - Рубио / Коллаж: Главред, фото: Facebook Michael Vadon, Офис президента Украины

Главное из заявления Рубио:

Зеленский в Вашингтоне "срывал мирный процесс"

США хотят убедиться, что Путин реально стремиться закончить войну

Россия в боевой готовности и развертывает войска

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил президента Владимира Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу с агрессором Россией.

Как сообщает ABC News, он заявил, что Зеленский смотрит на ситуацию с точки зрения Украины и, мол, "срывает мирный процесс".

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"Можем ли мы посадить их (Украину и Россию, - ред.) за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы это сорвать. И это то, что, к сожалению, делал Зеленский - он находил каждую возможность, чтобы попытаться объяснить по-украински каждый вопрос. Затем он противостоит вице-президенту", - говорит Рубио.

"Путин не будет легким переговорщиком"

Также Рубио добавил, что Зеленский, дескать, бросил вызов Вэнсу, когда усомнился в способности завершить войну дипломатическим путем.

"Ну, какая дипломатия? Мы все понимаем, что (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не будет легким переговорщиком. Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира в этом году или что он должен стать человеком года Гуманитарной ассоциации. Мы спорим о том, что у него очень большая страна", - уточнил Рубио.

Кроме того, глава Госдепа утверждает, что Россия в полной боевой готовности и быстро развертывает оружие. И сейчас нужно прояснить, существует ли возможность заставить Кремль остановить войну.

"И единственный способ сделать это - привлечь россиян к переговорам, чего не смогли сделать европейцы, не смогла сделать администрация бывшего президента США Джо, - ред.) Байдена и даже не пыталась", - подчеркнул Марко Рубио.

Скандальная словесная перепалка Трампа, Вэнса и Зеленского – что известно:

Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме. На публичной части произошла словесная перепалка между Зеленским, Трампом и Венсом. Зеленский подчеркивал, что Украине нужны гарантии и усиление, а Трамп и Вэнс разразились критикой в его адрес, ни разу не упомянув о том, что Россия является агрессором в этой войне.

После встречи Трамп заявил, что Зеленский, мол, может вернуться к переговорам. Но только после того, как продемонстрирует, дескать, стремление к миру.

Трамп ждет извинений Зеленского для возобновления переговоров, написали журналисты NBC News. По данным источников в Белом доме, в Овальном кабинете считают, что в этой ситуации именно Зеленскому следует сделать первый шаг навстречу Трампу.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



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