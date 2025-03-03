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"Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов": о чем будет говорить Трамп в Конгрессе

Ангелина Подвысоцкая
3 марта 2025, 21:58
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Президент США планировал объявить о подписании соглашения о минералах, но планы изменились.
Трамп, Конгресс
О чем будет говорить Трамп в Конгрессе / Коллаж: Главред, фото: ОП, Голос Америки

В Конгрессе США запланировано выступление президента Дональда Трампа. Но он внезапно изменил свои планы и теперь будет говорить не о том, о чем планировал. Это заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, сообщает CNN.

Трамп планировал доложить Конгрессу об успешном соглашении с Украиной по полезным ископаемым.

"Мы планировали объявить об этом соглашении по минералам, которое должно было быть подписано в пятницу, и это был бы очень позитивный шаг вперед для всех сторон", - заявил Волц.

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Он отмечает, что подписание этого соглашения было важным для американских плательщиков, которые "пожертвовали свои тяжело заработанные средства".

"Это был план. Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов", - подчеркнул Волц.

Напомним, ожидается, что 4 марта Трамп выступит с речью после возвращения в Белый дом из Конгресса.

Скандал в Белом доме - последние новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

Впоследствии у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Отмечается, что эта ссора могла быть спланированной, чтобы дискредитировать президента Украины и заставить его уйти в отставку.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волтц.

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