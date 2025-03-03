До соглашения о прекращении войны еще очень далеко - Зеленский

Сейчас нет речи о территориальных уступках и отправке войск в Украину.

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Украина далека от подписания мирного договора / Коллаж: Главред, фото: ОП, Главред

В Лондоне прошел европейский саммит, где были первые шаги к миру в Украине. Однако до соглашения об окончании войны еще очень далеко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в лондонском аэропорту.

Он также акцентировал внимание на том, что ранее не было шагов, которые приближали бы Украину к реальному миру.

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не начал", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что Украине нужен устойчивые и справедливый мир с конкретными гарантиями безопасности.

"И он должен быть очень конкретным, с очень конкретным гарантиями безопасности, и с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности, с конкретной ответственностью за объемы этой помощи, в каком смысле они будут, если мы говорим о той или иной помощи в море, на суше и в небе. Я имею в виду не помощь, а присутствие. Это часть гарантий безопасности", - добавил президент.

В то же время стоит отметить, что сейчас нет речи о территориальных уступках.

Саммит лидеров Европы в Лондоне 2 марта - главные новости

Как сообщал Главред, в Британии состоялся саммит лидеров Европы, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, британский премьер Кир Стармер, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и другие руководители и представители государств.

По итогам саммита Кир Стармер провел пресс-конференцию, во время которой рассказал, что Британия, Украина и Франция будут работать над мирным планом и передадут документ президенту США Трампу.

По словам Стармера, Британия будет готова отправить войска в Украину. Между тем Стармер анонсировал и новую встречу с Трампом.

"Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее. Это момент. Чтобы объединиться для длительного мира", - подчеркнул британский премьер.

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