Кир Стармер сделал ряд важных заявлений после саммита в Лондоне: детали

Премьер Великобритании провел пресс-конференцию после европейского саммита в Лондоне.

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Кир Стармер провел пресс-конференцию по итогам саммита в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: ОП

Премьер Великобритании Кир Стармер провел пресс-конференцию после европейского саммита в Лондоне. Он сделал ряд важных заявлений.

Мирный план для Украины

Стармер отметил, что лидеры европейских стран во время саммита обсудили вопрос мирного плана для Украины. Лидеры согласовали, что сотрудничать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну, будут Великобритания, Франция и другие страны.

"Мы будем обсуждать этот план с Америкой и продвигать его", - заявил Стармер.

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Он также добавил, что Украину надо поставить в сильную позицию перед будущими мирными переговорами. Мирное соглашение должно включать Россию, но она не может диктовать условия. Иначе никакого прогресса не удастся достичь.

"То, что мы видели в прошлом, - это прекращение боевых действий без какой-либо поддержки, которое регулярно нарушалось Россией. Это ситуация, которой мы должны избежать", - добавил он.

Мирный контингент в Украине

Премьер Великобритании заявил, что в Украину будут отправлены миротворцы для защиты выполнения мирного соглашения.

"Мы усилим нашу помощь немедленно, включая самолеты в воздухе и сапоги на земле. Но чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Штатов", - добавил он.

В то же время он не исключил, что британские миротворцы могут вступить в бой с российскими оккупантами.

"Если вы хотите сохранить мир, вы должны быть готовы защищать этот мир", - сказал Стармер.

Встреча с Трампом

Кир Стармер анонсировал новую встречу с Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана для Украины. Он добавил, что лично уже переговорил с американским президентом.

"Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее. Это момент. Чтобы объединиться для длительного мира", - сказал он.

Он также добавил, что США остаются надежным союзником Британии.

"Соединенные Штаты были надежным союзником Великобритании в течение многих, многих десятилетий и остаются им. Нет двух стран, которые были бы так тесно связаны, как наши две страны, а наша оборона, безопасность и разведка переплетены так, как это не происходит между никакими другими двумя странами", - добавил он.

Британия выделяет Украине 1,6 млрд фунтов

Стармер анонсировал выделение Украине дополнительный 1,6 млрд фунтов. Эти деньги будут направлены на закупку ракет ПВО. Планируется закупить 5 тысяч ракет.

"Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры и укрепления Украины", - говорит Кир Стармер.

Коалиция по обеспечению мира в Украине может расшириться

Премьер Великобритании отметил, что еще несколько стран выразили желание быть частью плана по обеспечению мира в Украине.

"Я предоставлю им возможность сделать собственные заявления о том, как именно они хотят сделать этот вклад. Но мы смогли продвинуться вперед. Я принимаю позицию других стран, которые, возможно, не чувствуют, что хотят сделать свой вклад таким образом (отправка военных в Украину, - ред.)", - добавил он.

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