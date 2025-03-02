В Лондоне начался европейский саммит: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в саммите "Securing our future".

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В Лондоне начался европейский саммит / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, начался большой европейский саммит "Securing our future". В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

В Сети разлетелось видео с моментом, как кортеж президента Украины Владимира Зеленского прибыл к месту проведения саммита.

Смотрите видео с прибытием Зеленского на саммит:

Зеленский прибыл на саммит в Лондоне / фото: скриншот

видео дня

Известно, что этот саммит посвящен Украине. Сообщается, что лидеры Европы могут утвердить мирный план и передать его президенту США Дональду Трампу.

На саммит также прибыл бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Смотрите видео с прибытием Валерия Залужного на саммит:

Залужный прибыл на саммит в Лондоне / фото: скриншот

Вскоре все лидеры стран Европы и НАТО собрались, чтобы сделать общее фото. Стоит отметить, что Владимир Зеленский стоит в самом первом ряду практически в центре.

Смотрите видео с европейского саммита в Лондоне:

В Лондоне начался европейский саммит / фото: скриншот

Кто принимает участие в саммите:

В саммите принимают участие лидеры Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Председатель Европейского совета Антониу Кошта. Саммит организовал Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В Лондоне начался европейский саммит / фото: ОП

О чем будут говорить на саммите в Лондоне

Как известно, на саммите планируют обсудить несколько важных вопросов, связанных с Украиной:

Укрепление позиции Украины в ближайшем времени в виде военной помощи и усилении экономического давления на РФ.

Выработка соглашения, обеспечивающего прочный и долгосрочный мир с гарантиями безопасности для Украины.

Обсуждение шагов, направленных на обеспечение надежных гарантий безопасности.

В Офисе президента добавили, что на мероприятии обсудят вызовы, которые стоят перед Украиной и всей Европой, борьбу против российской агрессии и поиски путей к справедливому миру.

"В частности будут говорить о том, как укрепить позиции Украины - продолжением военной помощи и усилением экономического давления на Россию", - говорится в сообщении.

Лидеры стран хотят скоординировать позиции, выработать совместный план действий и конкретные шаги для окончания войны справедливым миром и предоставления Украине надежных гарантий безопасности.

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