Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

Европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа.

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Британия хочет созвать лидеров ЕС / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, unsplash

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Европейские лидеры пытаются убедить Дональда Трампа

Что планируют обсудить на встрече лидеров Европы

Великобритания договаривается о встрече группы европейских лидеров в Лондоне для дальнейших переговоров по войне в Украине после "недели челночной дипломатии" между Парижем, Вашингтоном и Киевом.

По информации собеседников издания Bloomberg, встреча может состояться уже в воскресенье и станет продолжением саммитов в Париже, созванных на прошлой неделе президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но пока планы не утверждены окончательно. Не исключено, что дату встречи могут перенести, или, как альтернативный вариант, обсуждение состоится в онлайн-формате.

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"Европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа не спешить с соглашением о прекращении огня с Россией, которое, как опасается континент, придаст смелости Москве и ослабит безопасность в Европе", - говорится в публикации.

В издании также добавили, что Макрон встретился с Трампом в Белом доме вечером понедельника, 24 февраля, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует встретиться с президентом США в Вашингтоне в четверг, 27 февраля.

Впрочем, в офисе Стармера пока не комментируют планы поездки в Вашингтон.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Британия готовит передачу истребителей Typhoon, чтобы в Украине было "воздушное патрулирование". Также известно, что британские министры обсуждали способы предоставления Украине гарантий безопасности без размещения большого количества своих войск на земле.

ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ. Президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто имеет все козыри для переговоров и завершения войны в Украине. Но у ЕС есть свое "секретное оружие" - замороженные российские активы на 200 миллиардов евро.

Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине. Также известно, что США могут использовать системы ПВО в соседних странах, которые покрывают территорию Украины, одновременно предоставляя европейцам другие системы ПВО.

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