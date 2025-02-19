Британия готовит передачу истребителей Typhoon: в Украине будет 'воздушное патрулирование'

Британские министры обсуждали способы предоставления Украине гарантий безопасности.

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Британия готова направить истребители Typhoon Украине / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Википедия

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В Украине может начаться "воздушное патрулирование"

Где будут базироваться десятки истребителей Typhoon

Великобритания готовится направить в Украину истребители Typhoon для поддержания мира в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.

По данным издания The Times, Военно-воздушные силы Великобритании готовы направить истребители Typhoon в Украину после завершения полномасштабной войны. Британские самолеты могут использовать для патрулирования воздушного пространства Украины с целью обеспечения мира.

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Как стало известно журналистам, британские министры обсуждали способы предоставления Украине гарантий безопасности без размещения большого количества своих войск на земле.

Один из высокопоставленных чиновников отметил, что миссия "воздушного патрулирования" является логичным вариантом, хотя для этого понадобится значительное количество самолетов. Кроме того, необходимы будут системы ПВО для их защиты. Однако, по мнению аналитиков, истребители будет легче предоставить, чем наземные войска.

Теоретически десятки истребителей Typhoon могут находиться в Украине в состоянии готовности к любым российским атакам. В то же время меньший миротворческий контингент из военных Великобритании и других европейских стран будет обеспечивать защиту на земле.

Что известно о истребителе Typhoon / Инфографика: Главред

Один из источников издания намекнул, что трансграничные атаки могут отслеживаться с помощью сложных технологий, а не наземных сил, хотя непонятно, как это удержит РФ от нарушения любого соглашения.

The Times пишет, что миссия воздушного контроля под руководством Великобритании может быть создана по модели миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии. Самолеты могут базироваться в Польше. Впрочем, обсуждения находятся на ранней стадии.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украина получит оружие из США даже после остановки помощи. Президент США готов разрешить европейским странам закупать американское оружие, которое впоследствии могут передать Украине. Так, Киев сможет получать вооружение даже в случае прекращения прямой военной помощи от США.

Нидерланды и Франция приняли решение относительно миротворцев в Украине. Нидерланды могут играть активную роль в обеспечении стабильности после достижения перемирия между Украиной и Россией. Учитывая позицию США и НАТО, которые не планируют участвовать в миротворческой миссии.

Рустем Умеров сообщил, что Украине передадут новую партию истребителей F-16. Министр обороны Украины встретился в Гааге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и сообщил о достижении договоренностей на 2025 год. Стало известно, что ожидается передача очередной партии самолетов в 2025 году.

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