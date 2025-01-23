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КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

Юлия Закрепа
23 января 2025, 10:49
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Большинство оружия КНДР используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.
КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы
Буданов раскрыл новую поставку оружия РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Главные тезисы Буданова:

  • 170-миллиметровое оружие КНДР имеет мощный боекомплект
  • В 2025 году РФ ожидает новую поставку оружия от КНДР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея в этом году отправит России еще 150 баллистических ракет малой дальности. Также Пхеньян, вероятно, передаст дополнительные гаубицы.

По словам Буданова в интервью The War Zone, ожидается, что Пхеньян направит Москве еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году РФ получила 148 таких ракет.

видео дня

Северокорейские ракеты запускают по Украине из Курской и Брянской областей РФ. Кроме того, за последние три месяца Северная Корея предоставила России около 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и 120 240-мм реактивных систем залпового огня М-1991. Буданов подчеркнул, что, вероятно, в будущем КНДР отправит России еще по крайней мере столько же.

"У них много таких систем", - добавил руководитель ГУР Минобороны.

По словам Буданова, большинство этого оружия используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.

"170-миллиметровое оружие имеет мощный боекомплект и хорошую способность. 240-мм РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой", - пояснил он.

ракеты кндр инфографика
Что известно о баллистических ракетах КНДР / Инфографика: Главред

Сотрудничество РФ и КНДР - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Курскую область перебрасывают новые подразделения КНДР. Из-за потерь российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР. Они также врут высшему командованию о реальном количестве убитых и раненых среди раненых солдат КНДР.

Северная Корея завалила РФ оружием. 2023 году Пхеньян незаконно передал России более 18 тысяч контейнеров со снарядами и материалами для боеприпасов и более 100 баллистических ракет, которые использовались для атак на Киев и другие города.

Стало известно, почему КНДР может не захотеть расширять помощь РФ. Все выглядит так, что северокорейский лидер Ким Чен Ын воздержится от расширения военной помощи Российской Федерации. Это не произойдет в условиях большого количества потерь среди военных КНДР.

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