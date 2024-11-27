Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

Китай имеет влияние на КНДР и должен использовать его для предотвращения эскалации, подчеркнул представитель США.

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КНДР готовится передать России дополнительные баллистические ракеты / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, kcna.kp

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КНДР готовится передать России новую партию баллистических ракет для атак по Украине

В 2023 году КНДР уже передала России более 18 тысяч контейнеров со снарядами и 100 баллистических ракет

РФ предоставляет КНДР системы ПВО и технологии для развития военного производства

Северная Корея готовится передать России новую партию баллистических ракет, которые используются для ударов по украинским городам. Китай должен повлиять на КНДР для предотвращения эскалации. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке сообщил представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд.

По словам дипломата, Россия активно обращается к странам-партнерам, таким как КНДР и Иран, для поставки оружия, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. В 2023 году Пхеньян незаконно передал России более 18 тысяч контейнеров со снарядами и материалами для боеприпасов и более 100 баллистических ракет, которые использовались для атак на Киев, Запорожье и другие города.

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"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет. У нас также есть информация, что в конфликте начинают использовать большое количество 170-миллиметровых самоходных артиллерийских установок дальнего радиуса действия и 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня происхождением из Северной Кореи", - отметил Вуд.

Кроме этого, Северная Корея отправила в Россию более 10 тысяч военнослужащих. Взамен Россия обеспечивает Пхеньян современными системами противовоздушной обороны, топливом и технологиями двойного назначения для развития военного производства.

"В связи с этим мы отмечаем, что Китай имеет влияние и возможности, когда речь идет о КНДР, и ему необходимо срочно использовать это влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", - подчеркнул Вуд.

По данным посла Южной Кореи при ООН Джонкука Хванга, Пхеньян уже передал России около 9,4 миллиона артиллерийских снарядов.

Стоит отметить, что сотрудничество между КНДР и Россией усилилось после начала полномасштабного вторжения в Украину. Обе страны заключили соглашение, предусматривающее предоставление друг другу военной помощи в случае вооруженной агрессии против одной из сторон.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Помощь КНДР Кремлю в войне против Украины - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории России уже размещено 11 тысяч северокорейских военных, и их количество может вырасти до 100 тысяч. По данным Украины и ее союзников, КНДР также поставляет России оружие и войска для войны против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Северная Корея хочет получить доступ к российским ракетным, ядерным и военным технологиям в обмен на участие в агрессии против Украины.

Как сообщал Главред, северокорейские войска, прибывшие в Россию, могут в ближайшее время приобщиться к боевым действиям против Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Россия поставляет КНДР топливо и оружие в обмен на военную поддержку.

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Что такое Совет безопасности ООН Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.

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