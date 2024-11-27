Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

Руслана Заклинская
27 ноября 2024, 21:32
448
Китай имеет влияние на КНДР и должен использовать его для предотвращения эскалации, подчеркнул представитель США.
Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке
КНДР готовится передать России дополнительные баллистические ракеты / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, kcna.kp

Коротко:

  • КНДР готовится передать России новую партию баллистических ракет для атак по Украине
  • В 2023 году КНДР уже передала России более 18 тысяч контейнеров со снарядами и 100 баллистических ракет
  • РФ предоставляет КНДР системы ПВО и технологии для развития военного производства

Северная Корея готовится передать России новую партию баллистических ракет, которые используются для ударов по украинским городам. Китай должен повлиять на КНДР для предотвращения эскалации. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке сообщил представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд.

По словам дипломата, Россия активно обращается к странам-партнерам, таким как КНДР и Иран, для поставки оружия, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. В 2023 году Пхеньян незаконно передал России более 18 тысяч контейнеров со снарядами и материалами для боеприпасов и более 100 баллистических ракет, которые использовались для атак на Киев, Запорожье и другие города.

видео дня

"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет. У нас также есть информация, что в конфликте начинают использовать большое количество 170-миллиметровых самоходных артиллерийских установок дальнего радиуса действия и 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня происхождением из Северной Кореи", - отметил Вуд.

Кроме этого, Северная Корея отправила в Россию более 10 тысяч военнослужащих. Взамен Россия обеспечивает Пхеньян современными системами противовоздушной обороны, топливом и технологиями двойного назначения для развития военного производства.

"В связи с этим мы отмечаем, что Китай имеет влияние и возможности, когда речь идет о КНДР, и ему необходимо срочно использовать это влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", - подчеркнул Вуд.

По данным посла Южной Кореи при ООН Джонкука Хванга, Пхеньян уже передал России около 9,4 миллиона артиллерийских снарядов.

Стоит отметить, что сотрудничество между КНДР и Россией усилилось после начала полномасштабного вторжения в Украину. Обе страны заключили соглашение, предусматривающее предоставление друг другу военной помощи в случае вооруженной агрессии против одной из сторон.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Помощь КНДР Кремлю в войне против Украины - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории России уже размещено 11 тысяч северокорейских военных, и их количество может вырасти до 100 тысяч. По данным Украины и ее союзников, КНДР также поставляет России оружие и войска для войны против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Северная Корея хочет получить доступ к российским ракетным, ядерным и военным технологиям в обмен на участие в агрессии против Украины.

Как сообщал Главред, северокорейские войска, прибывшие в Россию, могут в ближайшее время приобщиться к боевым действиям против Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Россия поставляет КНДР топливо и оружие в обмен на военную поддержку.

Читайте также:

Что такое Совет безопасности ООН

Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

баллистические ракеты КНДР война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

21:32Мир
"Есть системы ПВО": Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ

"Есть системы ПВО": Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ

20:59Украина
Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

20:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

Гороскоп на завтра 28 ноября: Львам - вся удача мира, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на завтра 28 ноября: Львам - вся удача мира, Скорпионам - неожиданность

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

Чем отличаются изображения мужчины с собакой: надо найти 3 отличия за 17 секунд

Чем отличаются изображения мужчины с собакой: надо найти 3 отличия за 17 секунд

"Меня там больше не будет": Ксения Мишина уволилась сразу с двух телеканалов

"Меня там больше не будет": Ксения Мишина уволилась сразу с двух телеканалов

Последние новости

21:39

Пропутиниская певица Арбенина сорвалась со страховочной сетки во время концерта

21:32

Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

21:21

Родила первенца в 53 года: популярная российская актриса впервые стала мамой

20:59

"Есть системы ПВО": Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ

20:54

Что подарить папе на Новый год: варианты на любой вкус

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвУкраина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв
20:49

Актриса из Мариуполя поддержала войну и восхваляет Путина и РФВидео

20:32

Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

20:30

Александр Пономарев раскрыл правду, почему не ездил с концертами в РФ

20:21

Вероятность переговоров с РФ: в ОП ответили на вопрос насчет "заморозки войны"

Реклама
20:17

Многие зря этого не делают: почему нужно выворачивать джинсы при стирке

20:08

Новогодние салаты с "золотыми" яйцами: зимой резко вырастет цена на важный продукт

20:08

США давят на Киев: в Reuters раскрыли, к чему призывают Украину

20:01

Водители озадачены из-за нового дорожного знака: при чем здесь хомяки

19:54

Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда придется платить больше

19:50

Графики отключения света на 28 ноября: как долго не будет электроэнергииФото

19:36

Предлагал больше оружия Киеву: СМИ о кандидате Трампа на посланника по Украине

19:33

Глобальное торжество бешенства в Россиимнение

19:29

"РФ воспринимают, как КНДР": эксперт назвал ответ Запада на ядерные угрозы ПутинаВидео

19:09

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

18:55

В Украине рекордно вырастут налоги: в правительстве сделали громкое заявление и назвали сроки

Реклама
18:42

Влияет на вкус: как правильно хранить кофе - хитрость, о которой мало кто знает

18:18

"Наступил сложный период": что будет предусматривать "мирное соглашение" с РФ

18:17

Обвал до 120 за доллар: рубль летит в пропасть, а в РФ пугают "дедолларизацией"

18:09

Популярному украинскому шоумену отказали в отсрочке - что произошло

18:06

ЕС утвердил бюджет на 2025 год: сколько миллиардов евро выделили Украине

18:05

Зеленский назвал вероятные сроки вступления Украины в Евросоюз

17:43

Будет стоять в разы дольше: что нужно сделать, чтобы ёлка не осыпалась

17:36

Логистика врага под прицелом: эксперт объяснил, как ВСУ срывают планы армии РФ

17:18

Есть 5 пунктов из Плана победы, которые приведут к победе в 2025 году - Ермак

17:09

"Жестокие бои": РФ копит резервы на юге, полковник ВСУ назвал направление

16:57

"Отправная точка": у Зеленского назвали главное условие начала переговоров с РФ

16:55

"За ним придут санитары": что будет с Путиным и РФ в случае ядерного удара - РозумныйВидео

16:50

Украину накроет густой туман и гололедица: в 13 областях повышенный уровень опасности

16:50

РФ накопила ракеты Х-101 и "Искандер": ГУР предупредило о возможной массированной атаке

16:26

Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

16:00

Что нужно говорить в ночь на Рождество: как можно гадать в этот день

15:52

Россияне применили новую тактику на фронте: в ВСУ рассказали, что изменилось

15:51

"Идея фикс Москвы": эксперт оценил угрозу удара РФ ядерным оружием по УкраинеВидео

15:47

Во что россияне превратили Бахмут: военный раскрыл ситуацию

15:40

Из-за массированных обстрелов РФ по Украине: ООН созывает экстренное заседание

Реклама
15:32

Табачные корпорации проваливают законопроект Минфина о повышении акцизов - эксперт раскрыл заговор лоббистов

15:30

Хозяйки будут в восторге: самый быстрый способ разморозить мясо

15:20

Зачем француженки вешают прищепку на душ

15:20

Мужа Собчак назвали "похотливым": что произошло

15:04

Почему в этот день нельзя убирать после полудня - приметы 28 ноября

14:51

Десятки тысяч жертв агрессии РФ: СМИ назвали число погибших украинских военных

14:44

Большинство удивится: почему не стоит ставить стиральную машину в ванной комнате

14:21

Удар "Орешником" по Днепру: в Reuters раскрыли, чем опасна ракета для Украины

14:09

Арест акций Киевстара могут снять, в компанию придут американские инвестиции, - СМИ со ссылкой на источники в США

13:53

Гороскоп на завтра 28 ноября: Львам - вся удача мира, Скорпионам - неожиданность

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять