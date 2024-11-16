В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

Поражение РФ в Украине остановит других агрессоров и всю ось зла, подчеркнул глава МИД.

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Андрей Сибига прокомментировал переброску войск КНДР в РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook/andrij.sybiha

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КНДР хочет получить доступ к технологиям в ракетной, ядерной и военных программах

Украина усиливает диалог в вопросе безопасности с Японией

КНДР хочет в обмен на свое участие в агрессии РФ против Украины получить доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"По данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах", — сказал он в ходе пресс-конференции с японским коллегой Ивая Такеши.

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Глава МИД пояснил, что это чрезвычайно угрожающе, и эта ситуация не может не беспокоить наших партнеров, и поэтому противодействовать таким угрозам необходимо вместе.

/ Инфографика: Главред

Украинский министр подчеркнул, что лишь мощная и системная поддержка Украины может остановить РФ и принести всеобъемлющий и справедливый мир.

"Поражение РФ в Украине остановит других агрессоров и всю ось зла от захватнических планов", — указал Сибига.

Также он проинформировал, что они с японским коллегой детально обсудили модальности привлечения Японии к практической реализации Плана победы и "Формулы мира". Кроме того, стороны обсудили имплементацию соглашения о поддержке Украины и сотрудничестве, подписанного в этом году лидерами двух стран.

"Речь идет об усилении диалога в вопросе безопасности на наивысшем уровне между Украиной и Японией", — отметил Сибига.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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