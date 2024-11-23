Опасные маневры войск КНДР на Харьковщине: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Как подчеркнули военные, Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

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В ВСУ прокомментировали информацию о военных КНДР на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

На телемарафоне рассказали о присутствии войск КНДР на Харьковщине

В ОТГ "Харьков" отметили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела

В Генштабе подчеркивают, что ВСУ отражают штурмовые действия противника

Накануне в информационном пространстве появилась информация о том, что на территории Харьковской области зафиксировано присутствие военнослужащих КНДР. Однако в Оперативно-тактической группировке "Харьков" опровергли эти слухи.

Официальное заявление ОТУ опубликовано на их странице в социльной сети Facebook.

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По данным военных, недостоверная информация распространилась из-за того, что человек, который сообщил СМИ такие данные, комментировал оперативную обстановку за пределами своей компетенции. В ОТУ подчеркнули, что она не является их официальным спикером.

"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск", - отметили в Оперативно-тактической группировке "Харьков".

Ранее командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Назарий Кишак рассказал о появлении северокорейских военных на Харьковском направлении в эфире телемарафона Единые новости.

"Видим, что уже на нашем направлении есть военнослужащие из КНДР", - рассказал Кишак, имея в виду Харьковское направление.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

В то же время, по данным Генштаба, на Харьковском направлении, враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

В то же время на Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Кроме этого, Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.

Военные из КНДР в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, военных из КНДР перебросили в Украину и в ВСУ назвали направление, куда именно. Отмечается, что цель прибытия северокорейских военных в Мариуполь пока остается непонятной.

В начале ноября глава Украины Зеленский рассказал, сколько военных КНДР уже в Курской области. Президент выразил обеспокоенность, что их число на территории региона увеличивается.

По данным издания The Guardian, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Как объясняют журналисты, солдаты, большинство из которых - молодежь до 20 лет, не привыкли к боям на равнинах и будут воевать в форме с символикой России, которая им мало известна.

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Что известно об оперативно-тактической группировке "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении. С мая 2024 главной задачей ОТГ "Харьков" стало отражение российского наступления на город Волчанск и село Липцы, которое находится на пересечении нескольких стратегически важных путей, сообщает Википедия.

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