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Военных из КНДР перебросили в Украину: в ВСУ назвали направление

Алексей Тесля
22 ноября 2024, 20:37
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В ВСУ сообщили, что на нескольких направлениях присутствуют военнослужащие из КНДР.
Военных из КНДР перебросили в Украину: в ВСУ назвали направление
Войска из КНДР заметили в Украине / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Важно:

  • В Мариуполе заметили военных из КНДР
  • На Харьковщине обнаружили северокорейских военных

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в украинских органах безопасности, цель прибытия северокорейских военных в Мариуполь пока остается непонятной.

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Собеседник CNN отметил, что северокорейцы в Мариуполе находятся отдельно от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Они также живут обособленно — в собственных помещениях, имеют отдельное питание, музыку и фильмы.

Источник добавил, что одной из целей недавних украинских ракетных ударов по России был высокопоставленный северокорейский генерал, но пока неизвестно, был ли он ликвидирован.

Военных из КНДР заметили на Харьковщине

О появлении северокорейских военных на Харьковском направлении рассказал в эфире телемарафона Єдині новини командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Назарий Кишак.

"Видим, что уже на нашем направлении есть военнослужащие из КНДР", — рассказал Кишак, имея в виду Харьковское направление.

Отвечая на вопрос ведущего, о каком количестве военных КНДР может идти речь, Назарий Кишак отметил, что эту информацию он не может разглашать.

"Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькое накопление", — рассказал командир сводного подразделения 153-й ОМБр.

Что говорят в ЦПД

Военнослужащие их КНДР были частично переброшены в приграничные с Украиной территории Белгородской области РФ, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Часть военных из КНДР была переброшена в приграничье Белгородской области", — написал Коваленко в Telegram.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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Северная Корея война России и Украины Андрей Коваленко войска КНДР в Украине
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