Россия и КНДР начали "открытую Третью мировую": США боятся действовать - Загородний

Пока неизвестно, как западные страны могут отреагировать на возможный удар РФ по одной из стран НАТО.

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Только решительность лидера США сможет привести к мощному ответу на эскалацию со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr, скриншот

Что сказал Загородний:

Реакция на агрессию России против одной из стран Запада зависит от США

Привлечение войск КНДР является фактическим началом Третьей мировой

Запад сдержанно реагирует на эскалацию из-за передачи власти в Штатах

Вступление войск КНДР в войну в Украине на стороне страны-агрессора России не спровоцировало западных лидеров на более радикальные реакции и действия. Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин проверяет, насколько далеко может зайти в эскалации войны не только против Украины, но и, в будущем, Запада.

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним, который объяснил, какой может быть реакция стран НАТО на удар ракетой РФ по одной из стран-членов Альянса.

"Этот вопрос пока остается открытым. Здесь возникает другой вопрос: что произойдет, если, например, северокорейские войска захватят Нарву в Эстонии? И Россия к этому подводит", - говорит он.

Эксперт отмечает, что многое будет зависеть в первую очередь от позиции администрации США, которая играет важную роль в политике НАТО. Решительность лидера Штатов напрямую связана с соблюдением протоколов Альянса в случае подобных действий со стороны агрессора России.

"Северокорейские войска находятся на территории России и воюют уже более двух недель, и это является явной эскалацией. Фактически, это открытая третья мировая война. Но реакция на это остается крайне сдержанной", - отметил Загородний.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Объясняет он такую реакцию тем, что сейчас в США есть внутренние проблемы, идет передача полномочий президента и других органов власти, поэтому Штаты пока не хотят сильнее обострить ситуацию.

Смотрите видео о возможной реакции Запада на эскалацию со стороны России:

Участие войск КНДР в войне России против Украины

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, количество северокорейских военных, размещенных на территории страны-агрессора России, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.

Ранее в Украине выяснили, что КНДР хочет в обмен на свое участие в агрессии РФ против Украины получить доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

Накануне в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму, при этом цель прибытия северокорейских военных во временно оккупированный город пока остается непонятной.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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