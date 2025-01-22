Разбогател на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

Адвокаты заявляли, что задержание Друзя было незаконным, потому что еще вчера его якобы выписали из реанимационного отделения.

https://glavred.info/ukraine/razbogatel-na-1-mln-vo-vremya-voyny-glavnomu-psihiatru-vsu-izbrali-meru-presecheniya-10633052.html Ссылка скопирована

Друзь будет находиться под стражей в лечебном учреждении / Колаж: Главред, фото: СБУ

Основное:

Олегу Друзю избрали меру пресечения

Главного психиатра ВСУ взяли под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен

Друзь будет находиться под стражей в лечебном учреждении

Главному психиатру Вооруженных сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов, избрали меру пресечения. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Шевченковский районный суд Киева.

Так, суд согласовал ходатайство прокуроров о его заключении под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен. Однако адвокаты просили меру пресечения, которая не предусматривает взятие под стражу. В случае определения суммы залога, ее просили рассчитать, исходя из возможностей Друзя и его семьи.

видео дня

Друзь присутствовал на заседании. Хотя перед собранием адвокат главного психиатра ВСУ сообщал, что тот находится в крайне тяжелом состоянии в авто "скорой", "под капельницами".

В дальнейшем, как передает издание, Друзь будет находиться под стражей в лечебном учреждении.

После принятия решения судом подозреваемый отказался от комментариев.

Расследование СБУ и ГБР - последние новости

Как писал Главред, сотрудники СБУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем председателя Центральной ВВК. Он решал вопрос о пригодности к прохождению службы. По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более чем $1 млн.

Недавно в Украине задержали адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ и корректировал ракетные удары врага по Днепру. Впоследствии он пытался выехать из Украины. Известно, что для нанесения максимального вреда адвокат передал ФСБ не просто общие координаты предприятия, но и точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БПЛА.

Кроме того, СБУ и ГБР задокументировали преступные действия трех должностных лиц ВСУ, которые не обеспечили надлежащей защиты Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года. Один из подозреваемых допустил ряд критических ошибок, в частности, недостаточно уточнил направления главных ударов противника, не организовал эффективную подготовку и ведение оборонительных действий, не обеспечил своевременный маневр силами, а также не организовал поддержку подразделений артиллерией и авиацией.

Читайте также:

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред