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РФ готовила теракт среди военных на Киевщине: СБУ разоблачила группу агентов

Руслана Заклинская
6 января 2025, 13:22
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Россия хотела взорвать украинских военных руками 16-летнего подростка, рассказали в СБУ.
РФ готовила теракт среди военных на Киевщине: СБУ разоблачила группу агентов
СБУ предотвратила теракт среди военных на Киевщине / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Главное:

  • РФ планировала теракт среди военных в Киевской области

  • СБУ задержала четырех агентов РФ, среди которых - несовершеннолетний

    видео дня

  • Переодетый в военного подросток должен был взорвать взрывчатку

Контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть РФ, которая готовила теракт среди военных в Киевской области. Задержаны четыре участника преступной группы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следователей, российские агенты подготовили взрывное устройство, которое должны были взорвать в тактическом рюкзаке на входе в здание одного из подразделений Сил обороны Украины. Самодельное взрывное устройство должен был доставить на объект 16-летний агент, переодетый в военную форму украинского образца.

"Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение. При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что СВП взорвут после того, как он выйдет из здания", - рассказали в СБУ.

Контрразведка заблаговременно разоблачила планы и провела комплекс мероприятий, чтобы предотвратить преступление. Несовершеннолетнего исполнителя и трех других лиц, причастных к организации теракта, задержали.

Расследование установило, что российские спецслужбы стремились этим терактом дестабилизировать ситуацию в Украине и создать впечатление внутреннего конфликта в Силах обороны. В РФ планировали, что "военный" взорвет других якобы в знак протеста.

Что известно об участниках группы

По данным СБУ, все фигуранты действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ. Две жительницы Винницкой области изготовили взрывчатку по инструкции, предоставленной россиянами, и спрятали ее.

Второй участник сети - 19-летний молодой человек. Он, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму из "начального тайника" в схрон. Далее 16-летний студент из Кировоградской области получил от оккупантов координаты схрона, где взял взрывчатку и форму.

"Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одной из агентов изъято 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения", - рассказали в СБУ.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Сейчас задержанные находятся под стражей без права на залог. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Теракты, которые планировала РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, 14 декабря в центральном районе Днепра произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Среди пострадавших - двое полицейских, которые вместе с другими пострадавшими были доставлены в больницу.

Вскоре в Днепре "по горячим следам" задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в теракте возле админздания в центральном районе города. По данным следствия, мужчина, вероятно, действовал по указаниям российских спецслужб.

Кроме того, СБУ совместно с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который планировала российская военная разведка. Были задержаны два агента, завербованных спецслужбами РФ. По заданию кураторов они должны были изготовить взрывчатку и взорвать ее в многолюдном месте столицы.

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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