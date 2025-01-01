У водителя нашли флаг ИГИЛ и оружие: Зеленский отреагировал на теракт в США

ФБР нашло флаг ИГИЛ, оружие и взрывные устройства в автомобиле, следователи расследуют возможные связи водителя с террористическими организациями.

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Зеленский осудил теракт в Новом Орлеане / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Зеленский осудил насилие и терроризм после наезда на толпу в Новом Орлеане

Водитель пикапа - 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар

При осмотре автомобиля найден флаг ИГИЛ, оружие и взрывные устройства

Украина поддерживает американский народ и осуждает все проявления насилия. Виновных в наезде на толпу людей во время празднования Нового года в Новом Орлеане должны привлечь к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter).

"Мы в Украине шокированы известием о нападении в Новом Орлеане, США, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения. Верим, что виновные в этом ужасном нападении будут привлечены к ответственности", - отметил он. видео дня

Президент подчеркнул, что насилие и терроризм не имеют места в нашем мире, и с ними невозможно мириться.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем раненым. Украина поддерживает американский народ и осуждает насилие", - добавил Зеленский.

Что известно о злоумышленнике

По данным CNN, водитель пикапа, который намеренно врезался в толпу людей во Французском квартале Нового Орлеана, а затем открыл огонь по полиции, гражданин США 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар. После аварии он погиб в перестрелке с полицией. По словам двух американских чиновников, мужчина ранее служил в армии США.

Это нападение ФБР классифицировало как террористический акт. В результате наезда автомобиля погибли 10 человек, еще 35 получили ранения.

При осмотре автомобиля, который стал орудием преступления, следователи обнаружили флаг террористической организации ИГИЛ, оружие и взрывные устройства. ФБР сейчас проводит расследование, чтобы установить возможные связи Джаббара с террористическими группами.

"Продолжается расследование, которое ограничивает нашу способность рассказать гораздо больше, кроме того, чтобы четко сказать, что этот трус действовал не один, и наши ресурсы работают на месте, переворачивая каждый камень", - заявил представитель США Трой Картер Брианни Кейлар.

Следователи просмотрели видео, на котором зафиксированы трое мужчин и женщина, вероятно, причастных к размещению самодельных взрывных устройств во французском квартале Нового Орлеана. ФБР считает, что нападение было связано с ИГИЛ, что подтверждают найденные записи.

Грузовик, который использовали для нападения, был размещен на сайте проката автомобилей Turo, сообщил CNN владелец автомобиля. По информации двух представителей федеральных правоохранительных органов, пикап не принадлежит подозреваемому.

Террористические акты - последние новости

Напомним, 1 января в Новом Орлеане автомобиль на большой скорости въехал в толпу во время празднования Нового года. В результате наезда 10 человек погибли. После этого водитель вышел из автомобиля и открыл огонь.

Также 14 декабря в центре Днепра произошел взрыв. Погиб один человек, а среди пострадавших было двое полицейских. Правоохранители классифицировали это событие как теракт.

Как сообщал Главред, вскоре полицейские задержали подозреваемого в теракте возле админздания. Им оказался 37-летний местный житель. По данным полиции, мужчина, вероятно, действовал по указаниям спецслужб РФ.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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