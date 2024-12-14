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В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

Марина Фурман
14 декабря 2024, 17:04обновлено 14 декабря, 17:57
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Как известно, пострадавшие доставлены в больницу.
взрыв в Днепре
Взрыв в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция

Коротко:

  • В Днепре прогремел взрыв
  • В результате взрыва есть раненые и погибший

Сегодня в Днепре, 14 декабря, прогремел взрыв. В местном Telegram-канале сообщили, что взрыв не связан с ракетной атакой РФ, вероятно, был взорван автомобиль.

Впоследствии в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области подтвердили, что в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Однако, был ли совершен подрыв авто, пока не сообщается.

видео дня

В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным полиции, происшествие произошло 14 декабря около 14:45. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Устанавливаются обстоятельства взрыва.

Обновлено 17:18

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что взрыв в Днепре был терактом. В результате инцидента погиб военный.

Операции СБУ - новости по теме

Напомним, Служба безопасности Украины создала чат-бот, через который можно сообщать о попытках оккупантов завербовать украинцев. Чат-бот создан в Telegram, поскольку эту соцсеть враг чаще всего использует для того, чтобы привлечь украинцев, а особенно молодежь и несовершеннолетних, к поджогам автомобилей ВСУ, помещений ТЦК, минированиям, различным диверсиям и терактам.

Недавно контрразведка СБУ разоблачила организатора схем для уклонистов на сотрудничестве с ФСБ РФ. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе текущего года, когда он в ластах пытался переплыть участок реки Днепр на границе с Беларусью, чтобы затем добраться до РФ.

Как писал ранее Главред, Служба безопасности Украины задержала чиновника "Укрэнерго", который оправдывал военные преступления РФ и отрицал государственность Украины. Согласно данным расследования, во время телефонных разговоров с друзьями фигурант передавал им информацию о последствиях ракетных и дроновых атак на украинские энергетические объекты.

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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