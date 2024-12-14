Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

Что известно:
- Сотни российских военных не могут эвакуироваться
- Командиры РФ выпрашивают гарантий неприкосновенности для солдат
В Сирии после свержения режима Башара Асада сотни российских военных не могут эвакуироваться из-за опасения, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.
"Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4", - говорится в сообщении Главного управления Минобороны.
Отмечается, что для этого процесса даже задействовали российского полковника Дмитрия Мотренко, который ездил на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии и выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат РФ, которые ожидают в районе аэродрома Т4.
"Между тем на территории Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса". Их задача - защищать подразделения РФ, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье", - добавляют в ГУР.
Ранее эксперт рассказал о ближайшем будущем Сирии. По мнению Илии Кусы, потребуется обсуждение устройства административно-территориального деления Сирии.
Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.
Напомним, российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.
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