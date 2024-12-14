Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки.

https://glavred.info/world/pod-ugrozoy-udara-kolonny-rossiyan-v-gur-uznali-o-krupnyh-problemah-rf-v-sirii-10622474.html Ссылка скопирована

В ГУР рассказали о ситуации в Сирии / Коллаж:Главред, фото: ГУР МО, скриншот

Что известно:

Сотни российских военных не могут эвакуироваться

Командиры РФ выпрашивают гарантий неприкосновенности для солдат

В Сирии после свержения режима Башара Асада сотни российских военных не могут эвакуироваться из-за опасения, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.

"Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4", - говорится в сообщении Главного управления Минобороны.

видео дня

Отмечается, что для этого процесса даже задействовали российского полковника Дмитрия Мотренко, который ездил на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии и выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат РФ, которые ожидают в районе аэродрома Т4.

"Между тем на территории Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса". Их задача - защищать подразделения РФ, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье", - добавляют в ГУР.

Ранее эксперт рассказал о ближайшем будущем Сирии. По мнению Илии Кусы, потребуется обсуждение устройства административно-территориального деления Сирии.

Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.

Напомним, российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Читайте также:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред