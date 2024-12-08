'Позорное бегство' началось: россияне в срочном порядке покидают Сирию - ГУР

О чем говорится в сообщении ГУР:
- Войска РФ начали бегство из Сирии
- Оппозиционные силы захватили резиденцию Асада в Дамаске
- 8 декабря начался вывод военных кораблей РФ из порта Тартус
Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Быстрое падение режима Башара Асада сопровождается хаотичным бегством российского контингента с территории страны, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, в столице Сирии Дамаске оппозиционные силы захватили резиденцию Асада, правительственные здания и центральный офис национального телевидения. Потеряв контроль над столицей, российская армия также начала вывод боевых кораблей с базы в Тартусе, которую Асад в свое время передал Москве в обмен на поддержку.
"8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Россия вывозит остатки своего вооружения и военной техники с авиабазы Хмеймим с помощью военных самолетов.
"После взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью - вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке", - резюмировали в ГУР.
Ситуация в Сирии - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Сирии правящий режим Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация, потерпел крах. Повстанцы зашли в Дамаск без сопротивления со стороны армии режима. Башар Асад на самолете ИЛ-76Т покинул страну в неизвестном направлении, после чего его самолет исчез с радаров.
Бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг в интервью CNN заявил, что свержение режима Асада приведет к потере Россией ее военных баз в Сирии. Это значительно уменьшит ее влияние в Средиземноморском регионе и ограничит возможности осуществлять геополитическое давление.
Сирия снова стала эпицентром внимания из-за эскалации вооруженного конфликта, который длится более десяти лет. Усиление боевых действий ухудшает гуманитарный кризис и создает риски для стабильности в регионе. Ситуация может иметь косвенное влияние и на Украину, учитывая вовлеченность России в обоих конфликтах, что ставит под угрозу ее стратегические ресурсы.
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Кто такой Башар Асад?
Башар Хафез аль-Асад - сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет - с 1971 по 2000 год.
Последние годы режим Асада активно поддерживала Россия.
В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.
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