'Позорное бегство' началось: россияне в срочном порядке покидают Сирию - ГУР

Вероятная потеря Россией военных баз в Сирии может означать полное поражение Кремля на Ближнем Востоке, отметили в ГУР.

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Кремль может потерять все военные базы в Сирии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

О чем говорится в сообщении ГУР:

Войска РФ начали бегство из Сирии

Оппозиционные силы захватили резиденцию Асада в Дамаске

8 декабря начался вывод военных кораблей РФ из порта Тартус

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Быстрое падение режима Башара Асада сопровождается хаотичным бегством российского контингента с территории страны, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, в столице Сирии Дамаске оппозиционные силы захватили резиденцию Асада, правительственные здания и центральный офис национального телевидения. Потеряв контроль над столицей, российская армия также начала вывод боевых кораблей с базы в Тартусе, которую Асад в свое время передал Москве в обмен на поддержку.

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"8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Россия вывозит остатки своего вооружения и военной техники с авиабазы Хмеймим с помощью военных самолетов.

"После взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью - вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке", - резюмировали в ГУР.

Ситуация в Сирии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Сирии правящий режим Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация, потерпел крах. Повстанцы зашли в Дамаск без сопротивления со стороны армии режима. Башар Асад на самолете ИЛ-76Т покинул страну в неизвестном направлении, после чего его самолет исчез с радаров.

Бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг в интервью CNN заявил, что свержение режима Асада приведет к потере Россией ее военных баз в Сирии. Это значительно уменьшит ее влияние в Средиземноморском регионе и ограничит возможности осуществлять геополитическое давление.

Сирия снова стала эпицентром внимания из-за эскалации вооруженного конфликта, который длится более десяти лет. Усиление боевых действий ухудшает гуманитарный кризис и создает риски для стабильности в регионе. Ситуация может иметь косвенное влияние и на Украину, учитывая вовлеченность России в обоих конфликтах, что ставит под угрозу ее стратегические ресурсы.

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Кто такой Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет - с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживала Россия. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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