Счет на десятки тысяч: Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне

Примерно 50 процентов украинских военных после ранения возвращаются в строй.

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Потери врага в войне значительно превышают украинские / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

С 24 февраля 2022 года погибли 43 тысяч украинских военных

Потери РФ превышают 750 тысяч

Украина вернула из российского плена почти 4 тысячи человек

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого, 370 тысяч военных получили ранения. При этом следует учесть, что около 50 процентов раненых украинских воинов возвращаются в строй и статистика отражает все ранения, в том числе легкие и повторные.

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Президент также рассказал, что обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Речь идет о 198 тысячах убитых россиян и более 550 тысячах раненых.

"С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого", - добавил Зеленский.

Глава государства также привел статистику, сколько украинцев остаются в плену у страны-агрессора России. По его словам, это тысячи людей, военных и гражданских, и часть из них в плену еще с 2014 года, когда началась оккупация.

"За время от 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Мы должны вернуть всех, и это еще значительная работа. И мы должны установить правду обо всех без вести пропавших наших людей", - отметил он. он.

Не забыл Зеленский о депортированных Россией из украинской земли детях, ведь страна-агрессорша украла сотни тысяч несовершеннолетних украинцев и распыляет их по своей территории, а возвращать их сложнее всего.

Эта статистика говорит только об одном - Украине нужно достичь справедливого и сильного мира, который россияне не разрушат через несколько лет, как они это уже делали.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию... Мы рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится - это Америка и единство мира", - подытожил президент.

Потери за время полномасштабного вторжения РФ в Украину

Напомним, накануне заявления Владимира Зеленского Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат и еще больше мирных жителей. Поэтому нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Накануне Главред писал, что президент уже отрицал информацию одного из американских СМИ о количестве погибших украинцев за время полномасштабного вторжения. Шла речь о 80 тысячах жертв, однако их меньше.

Ранее западная разведка, представители оборонного ведомства, а также ресурс Ualosses, предполагали, что Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за годы полномасштабного вторжения агрессора РФ, а еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения. Однако эта информация не подтвердилась.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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