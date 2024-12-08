Украина может избежать территориальных уступок во время мирных переговоров - Огрызко

Представители Украины должны поговорить с Трампом с позиции выгоды для США.

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Украина может сделать Штатам выгодные предложения, чтобы не идти на территориальные уступки / Коллаж: Главред, фото: flickr, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Огрызко:

Украина должна избежать принуждения к территориальным уступкам

Трампа можно убедить выгодными предложениями

После избрания новым президентом США Дональда Трампа в Штатах и Украине активно начали обсуждать вопрос окончания войны в Украине. В СМИ уже появились предположения, что Штаты рассматривают заключение мирного соглашения, которое может предусматривать территориальные уступки со стороны Киева.

Такой вариант в Украине считают неприемлемым, поэтому политикам нужно предотвратить это. Об этом в интервью Главреду рассказал дипомат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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По его словам, все представители Украины - от президента до атташе в посольстве должны говорить с американской администрацией о том, что подход с территориальными уступками стране-агрессору России будет означать прямое поражение США.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"И к этим убеждениям следует добавлять очень весомые, интересные и выгодные для Трампа предложения, которые могут касаться прежде всего военной сферы, то есть военно-промышленного комплекса. Ведь Трамп может заработать сотни миллиардов долларов, а также продать это как свою победу", - добавил он.

Кроме этого Украина может сделать экономические предложения, ведь восстановление и совместное использование ресурсов на территории нашей страны имеет неплохие перспективы для западных стран и Штатов.

"Если мы это объединим, нам не придется ставить вопрос, что мы будем делать, если США откажут. Нужно сделать так, чтобы Штаты не отказали", - подытожил Огрызко.

Окончание войны в Украине - позиция США

Ранее СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин уверен, что война в Украине развивается в его пользу. Если избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться успеха в посредничестве в мирном соглашении, он должен изменить точку зрения хозяина Кремля относительно того, что он имеет преимущество. В противном случае дипломатия Трампа даст обратный эффект.

Накануне Главред писал, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время визита в США предложил команде Дональда Трампа вести войну до возвращения границ 2022 года, а также предусмотреть вступление Украины в НАТО.

Напомним, в сентябре 2024 года состоялась встреча между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили войну в Украине. Трамп тогда заявил, что "пора заканчивать эту войну".

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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