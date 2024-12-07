Американские военные силы, которые развернуты в Европе, предназначены для "успокоения союзников США и сдерживания дальнейшей российской агрессии".

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Байден раскрыл, сколько военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Европе развернуты около 80 тыс. военных США

Они предназначены для успокоения союзников США и сдерживания дальнейшей агрессии РФ

На территории европейских стран Североатлантического альянса развернуто около 80 тысяч американских военных в поддержку союзников США, а также для сдерживания дальнейшей агрессии России.

Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена к спикеру Палаты представителей и председателю Сената относительно отчета о военных полномочиях, который был обнародован Белым домом.

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В письме отмечается, что США продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру в поддержку антитеррористических усилий.

"В этом контексте Соединенные Штаты развернули силы для проведения антитеррористических операций, а также для консультирования, помощи и сопровождения сил безопасности отдельных иностранных партнеров в антитеррористических операциях... Примерно 80 000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов назначены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", - говорится в письме.

Напомним, в начале 2022 года Байден рассмотрел и официально одобрил развертывание дополнительных американских военных сил в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии.

НАТО и "ось зла" (Россия, Иран, Китай, КНДР)/ Инфографика: Главред

Военная помощь Украине от США - последние новости

3 декабря сообщалось, что США передают Украине пакет помощи на $725 млн - в Пентагоне сказали, что в него войдет. По данным американского Минобороны, ВСУ получат боеприпасы, дроны и мины.

Как сообщал ранее Главред, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о помощи Украине на $61 млрд. Блинкен заявил, что передать всю оставшуюся помощь планируют до конца срока Байдена.

Напомним, в Пентагоне назвали сумму, сколько осталось денег для военной помощи Украине. В Минобороны США отметили, что будут ускоренном порядке предоставлять пакеты помощи Украине.

Также ранее сообщалось, что США готовятся предоставить Украине "лавину" военной помощи - в The Guardian рассказали детали. Салливан во время встречи с Ермаком пообещал "лавину" военной помощи Украине - сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

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