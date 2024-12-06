Сколько осталось денег для военной помощи Украине: в Пентагоне назвали сумму

В Минобороны США отметили, что будут в ускоренном порядке предоставлять пакеты помощи Украине.

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Военная помощь от США / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Ключевые тезисы:

США имеют еще $9 миллиардов долларов на помощь Украине

Штаты продолжат поддерживать Украину в войне против РФ

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет еще $9 миллиардов долларов на помощь Украине. Такую цифру озвучил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

По его словам, осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в пределах президентских полномочий.

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Отвечая на вопрос, успеет ли Пентагон передать всю помощь Украине до завершения срока полномочий текущей администрации, генерал отметил, что его ведомство получило соответствующее распоряжение от Белого дома. Его суть в том, чтобы "приложить все усилия, чтобы в дальнейшем в ускоренном порядке оказывать помощь Украине и использовать полномочия, которые есть в наличии".

Патрик Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат это делать, а также и в дальнейшем будут контактировать с украинской стороной, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для защиты свободы и суверенитета.

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Как писал Главред, США планируют передать всю помощь на сумму в 61 миллиард долларов, которая была утверждена Конгрессом США. Передать помощь планируют до конца срока действующего президента Джо Байдена.

3 декабря в Пентагоне сообщили, что Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В американском Минобороны отметили, что в новый пакет вошли боеприпасы, дроны и мины.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия также передаст Украине новый экстренный пакет военной помощи. Этот пакет должен помочь Украине в зимний период. По его словам, Германия передаст Украине шестую установку ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King.

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Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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