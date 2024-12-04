'Не компетенция Байдена': в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины

Президент США Джо Байден не может принимать новых решений по пакетам финансовой помощи для Украины, отметил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

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В США не будут ставить на голосование запрос Байдена о $24 млрд для Киева / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Джонсон:

В Палате представителей США не планируют выносить на голосование новую финансовую помощь для Украины

Избрание Трампа уже влияет на ход войны России против Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не планирует выносить на голосование вопрос о дополнительной финансовой помощи Украине, в частности ранее анонсированную Байденом помощь для Украины в размере 24 миллиардов долларов. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки "Голоса Америки" Екатерины Лисуновой.

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому", - сказал действующий спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон. видео дня

Джонсон уточнил, что не ожидает никаких решений по финансированию для Украины в ближайшее время.

Он также отметил, что избрание Дональда Трампа президентом уже сейчас влияет на динамику войны России против Украины.

"Мы видим, что это уже происходит", - сказал он.

Что этому предшествовало

Перед завершением своего президентского срока Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить Украине 24 миллиарда долларов дополнительной помощи. Эти средства должны способствовать укреплению обороноспособности Киева и восстановлению сокращенных запасов оружия США.

Согласно материалу New York Post, административно-бюджетное управление Белого дома предложило Конгрессу включить эту помощь в законопроект, что позволит избежать шатдауна правительства в следующем месяце. Из общей суммы 8 миллиардов долларов предусмотрено на финансирование контрактов американских компаний по поставке вооружения Украине, а 16 миллиардов - на пополнение арсеналов Соединенных Штатов.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты планируют предоставить Украине всю утвержденную Конгрессом помощь в размере 61 миллиарда долларов до завершения срока президентства Джо Байдена. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эти средства будут направляться на усиление украинской системы ПВО, артиллерийских возможностей и бронетехники.

Администрация Байдена также намерена обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительных 24 миллиардах долларов для поддержки Украины. По информации Министерства обороны США, 8 миллиардов из этой суммы будет выделено на программу USAI, которая финансирует оборонные контракты для Украины, а остальные 16 миллиардов пойдет на пополнение американских запасов оружия, что позволит формировать новые пакеты помощи по программе PDA.

Украина готовится получить значительный объем военной помощи, включая оружие и финансирование производства нового вооружения. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив, что передача помощи запланирована на последние недели каденции действующего президента США.

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