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"Не компетенция Байдена": в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины

Юрий Берендий
4 декабря 2024, 19:05
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Президент США Джо Байден не может принимать новых решений по пакетам финансовой помощи для Украины, отметил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
'Не компетенция Байдена': в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины
В США не будут ставить на голосование запрос Байдена о $24 млрд для Киева / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Джонсон:

  • В Палате представителей США не планируют выносить на голосование новую финансовую помощь для Украины
  • Избрание Трампа уже влияет на ход войны России против Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не планирует выносить на голосование вопрос о дополнительной финансовой помощи Украине, в частности ранее анонсированную Байденом помощь для Украины в размере 24 миллиардов долларов. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки "Голоса Америки" Екатерины Лисуновой.

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому", - сказал действующий спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон.

видео дня

Джонсон уточнил, что не ожидает никаких решений по финансированию для Украины в ближайшее время.

Он также отметил, что избрание Дональда Трампа президентом уже сейчас влияет на динамику войны России против Украины.

"Мы видим, что это уже происходит", - сказал он.

Что этому предшествовало

Перед завершением своего президентского срока Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить Украине 24 миллиарда долларов дополнительной помощи. Эти средства должны способствовать укреплению обороноспособности Киева и восстановлению сокращенных запасов оружия США.

Согласно материалу New York Post, административно-бюджетное управление Белого дома предложило Конгрессу включить эту помощь в законопроект, что позволит избежать шатдауна правительства в следующем месяце. Из общей суммы 8 миллиардов долларов предусмотрено на финансирование контрактов американских компаний по поставке вооружения Украине, а 16 миллиардов - на пополнение арсеналов Соединенных Штатов.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты планируют предоставить Украине всю утвержденную Конгрессом помощь в размере 61 миллиарда долларов до завершения срока президентства Джо Байдена. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эти средства будут направляться на усиление украинской системы ПВО, артиллерийских возможностей и бронетехники.

Администрация Байдена также намерена обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительных 24 миллиардах долларов для поддержки Украины. По информации Министерства обороны США, 8 миллиардов из этой суммы будет выделено на программу USAI, которая финансирует оборонные контракты для Украины, а остальные 16 миллиардов пойдет на пополнение американских запасов оружия, что позволит формировать новые пакеты помощи по программе PDA.

Украина готовится получить значительный объем военной помощи, включая оружие и финансирование производства нового вооружения. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив, что передача помощи запланирована на последние недели каденции действующего президента США.

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Что такое Голос Америки?

Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

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