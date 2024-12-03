Украина подписала с США меморандум под $1 млрд: на что пойдут деньги

Подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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Украина и США подписали важный документ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Что известно:

США помогут Украине на сумму в 825 миллионов долларов

Речь идет о восстановлении критической инфраструктуры

Меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора на сумму более 800 млн долларов подписали министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Межправительственный меморандум о взаимопонимании "о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины" предусматривает возможность американской помощи на сумму до 825 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД.

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Как уточнили в украинском внешнеполитическом ведомстве, подписанный документ "создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины".

Уточняется, что речь идет в частности о восстановлении критической инфраструктуры, внедрение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу к низкоуглеродной экономике.

Как сообщал Главред, во время массированного ракетного удара РФ оккупанты атаковали украинскую энергетику. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Ранее сообщалось, что во время атаки кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг цели по критическому повреждению энергообъектов Украины и по словам народного депутата Сергея Нагорняка, страна произошла легкими последствиями.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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