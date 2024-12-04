График отключения света на 5 декабря: какие ограничения будут действовать весь день

В Украине вводят графики отключения света сразу для одной и двух очередей.

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График отключения света на 5 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света

В объеме скольких очередей будут выключать свет 5 декабря

Почему введены ограничения

В Украине в четверг, 5 декабря, будут действовать графики отключения света. Они будут применены для бытовых потребителей и промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения для бизнеса и промышленности будут применяться с 5:00 до 23:00.

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Бытовым потребителям будут выключать свет с 6:00 до 22:00 по таким объемам ограничений:

с 6:00 до 7:00 - одна очередь,

с 7:00 до 20:00 - две очереди,

с 20:00 до 22:00 - одна очередь.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - говорится в сообщении.

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