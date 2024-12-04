График отключения света на 5 декабря: какие ограничения будут действовать весь день

Вы узнаете:
- В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света
- В объеме скольких очередей будут выключать свет 5 декабря
- Почему введены ограничения
В Украине в четверг, 5 декабря, будут действовать графики отключения света. Они будут применены для бытовых потребителей и промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго.
Ограничения для бизнеса и промышленности будут применяться с 5:00 до 23:00.
Бытовым потребителям будут выключать свет с 6:00 до 22:00 по таким объемам ограничений:
- с 6:00 до 7:00 - одна очередь,
- с 7:00 до 20:00 - две очереди,
- с 20:00 до 22:00 - одна очередь.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред