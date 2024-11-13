"Четкие временные рамки": США в ближайшие недели передадут военную помощь - Сибига

США готовятся к передаче Украине существенного объема военной помощи. Администрация президента Джо Байдена планирует сделать это в последние недели своей каденции. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Эта помощь будет включать оружие и оплату контрактов на производство нового вооружения, которое было предусмотрено программой в поддержку страны.
"Есть подтверждение относительно военной помощи. Действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине существенный объем военной помощи ... Мы имеем четкую картину, четкие временные рамки и четкие объемы помощи, которая будет поставлена в Украину до конца года", - сказал Сибига.видео дня
Военная помощь Украине - главные новости
Ранее сообщалось о том, что США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.
Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.
Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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