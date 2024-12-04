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Огромнейший пакет помощи на $61 млрд.: США анонсировали передачу оружия Украине

Ангелина Подвысоцкая
4 декабря 2024, 17:51
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Блинкен заявил, что передать всю оставшуюся помощь планируют до конца срока Байдена.
Блинкен, помощь, ВСУ
США отправят всю выделенную помощь до конца срока Байдена / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, defense.gov, УНИАН

О чем говорит Блинкен:

  • США передадут Украине оставшуюся помощь до конца срока Байдена
  • Сумма военной помощи составляет 61 миллиард долларов

США планируют передать всю помощь на сумму в 61 миллиард долларов, которая была утверждена Конгрессом США. Передать помощь планируют до конца срока действующего президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.

Эти деньги будут направлены на развитие украинской ПВО, артиллерии и мощности в бронетехнике.

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"Мы намерены – это мое стремление и намерение президента – использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 миллиарда долларов, по которым было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении [принятом весной 2024 года]", – заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что всего США передали Украине помощь на сумму 102 миллиарда долларов, а партнеры Штатов - 158 миллиардов долларов.

Военная помощь США - последние новости

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с запросом на дополнительные 24 миллиарда долларов для поддержки Украины. Эту информацию подтвердили представители Министерства обороны США.

Также сообщалось, что Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Тем временем издание The Wall Street Journal писало, что действующий президент США Джо Байден не успеет предоставить обещанную Украине многомиллиардную помощь до завершения своего срока. Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно.

3 декабря стало известно о том, что США передают Украине пакет помощи на $725 млн. По данным американского Минобороны, ВСУ получат боеприпасы, дроны и мины.

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Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

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