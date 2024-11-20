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В США одобрили предоставление Украине противопехотных мин - WР

Анна Ярославская
20 ноября 2024, 07:02обновлено 20 ноября, 08:06
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Украинские политики взяли на себя обязательства не устанавливать мины в густонаселенных районах.
Джо Байден, мины
Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украина может получить противопехотные мины от США
  • Киев обязался не устанавливать мины в густонаселенных районах
  • Мины самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что уменьшает опасность для гражданских

После недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников, которые решили сохранить анонимность.

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"Россия атакует украинские позиции на востоке волнами войск, несмотря на потери, которые она несет. Поэтому украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют упасть. Такие мины были созданы специально для борьбы именно с этим", - сказал собеседник издания.

"Когда мины будут использоваться вместе с другими боеприпасами, которые мы уже предоставляем Украине, они будут способствовать более эффективной обороне", - говорится в сообщении.

Тип противопехотных мин является "неустойчивым", то есть они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

По словам собеседника WP, украинские политики взяли на себя обязательства не устанавливать мины в густонаселенных районах.

Вместе с тем эксперты по контролю над вооружениями отметили, что даже неустойчивые мины представляют угрозу безопасности.

Некоторые правозащитники отмечают, что решение США предоставить противопехотные мины Украине, которая подписала Договор о запрете противопехотных мин, является "черной меткой" против Вашингтона. Журналисты отмечают, что Байден, будучи кандидатом в президенты, называл "безрассудным" решение администрации Трампа в 2020 году о стратегическом использования мин для противодействия таким противникам, как Россия и Китай,.

По данным Госдепа по состоянию на 2022 год, Соединенные Штаты имели запас около 3 миллионов противопехотных мин. Эти мины не использовались с 1991 года, со времен первой войны в Персидском заливе, за исключением одного инцидента 2002 года в Афганистане, связанного с одиночным боеприпасом.

Отмечается также, что администрация Байдена уже взяла на себя обязательства поддерживать усилия по разминированию в Украине после завершения войны. Один из американских чиновников заявил, что администрация распространит это обязательство на помощь в разминировании мин, поставленных США.

Военная помощь Украине - последние новости

Главред писал, что в ближайшие дни США объявят о новым пакете военной помощи для Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. В него войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника.

Правительство Великобритании выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.

Украинский оборонно-промышленный комплекс получит 130 млн евро от Дании. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен 19 ноября.

Кроме того, Украина получит от Дании еще две партии истребителей F-16.

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Что такое противопехотные мины

Противопехотные мины — это взрывные устройства, активируемые жертвой. Их производят серийно, также они бывают и самодельными. Мины лежат на земле или прямо под ней. Человек или животное могут спровоцировать взрыв, наступив на мину или даже просто приблизившись к ней.

По своей сути мины неизбирательны. Они не могут отличить солдата от гражданского лица. Если их вручную не удалить, они остаются на месте и могут быть активными в течение многих лет и даже десятилетий после конфликта, убивая или калеча любого, кто их активирует, пишет CNA (независимая некоммерческая исследовательская и аналитическая организация, занимающаяся вопросами безопасности и защиты нации).

Запрет противопехотных мин регулируется Оттавской конвенцией от 1997 года. Документ категорически запрещает применять противопехотные мины и требует от всех присоединившихся государств уничтожить имеющиеся у них запасы таких мин, произвести разминирование заминированных районов и оказать необходимую помощь пострадавшим от противопехотных мин.

24 февраля 1999 года Украина подписала Оттавскую конвенцию, а 27 декабря 2005 года ратифицировала ее.

Всего Конвенция насчитывает 164 государства-участника. Однако Соединенные Штаты не входят в их число. Это ставит Соединенные Штаты в меньшинство, включающее Китай, Россию, Индию и Пакистан.

США не использовали противопехотные мины с 1991 года, за исключением одного инцидента в Афганистане.

Соединенные Штаты не производили и не передавали противопехотные мины с 1997 года. Но Вашингтон так и не подписал Конвенцию, в первую очередь потому, что Министерство обороны утверждало, что мины необходимы для защиты Южной Кореи от нападения КНДР.

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