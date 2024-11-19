Дания предоставит 130 млн евро украинскому ОПК: подробности

Украина может служить примером для остальной Европы, подчеркнула премьер-министр Дании.

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Дания предоставит 130 млн евро украинскому ОПК/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Facebook Метте Фредериксен

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Украинский ОПК получит 130 млн евро от Дании

Премьер-министр Дании заявила, что остальная Европа может многому научиться у Украины

Украинский оборонно-промышленный комплекс получит 130 млн евро от Дании. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 19 ноября.

"Новое датское пожертвование в размере более 130 млн евро непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Может показаться немного странным, что мы стоим здесь и восхваляем наши инвестиции, поэтому позвольте мне четко заявить, что мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда мы сможем защитить себя...", - заявила премьер-министр Дании.

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Фредериксен подчеркнула, что украинский опыт очень важен, и остальные страны Европы должны учиться на опыте Украины.

"И для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", - отметила Фредериксен.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее в Bild сообщали, что Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Всего в компании Helsing якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать в Украину партиями.

Как сообщал Главред, ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов. Глава европейской дипломатии призвал страны ЕС делать больше для поддержки Украины в войне против России.

Также сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины - стало известно, что в него войдет. Штаты намерены продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

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Кто такая Метте Фредериксен? Метте Фредериксен - глава правительства в Дании, которая осуществляет исполнительную власть в стране. Назначена королем Дании с 2019 года в должности, лидер Социал-демократов с 2015, пишет Википедия.

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