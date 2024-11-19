Дания предоставит 130 млн евро украинскому ОПК: подробности

Коротко:
- Украинский ОПК получит 130 млн евро от Дании
- Премьер-министр Дании заявила, что остальная Европа может многому научиться у Украины
Украинский оборонно-промышленный комплекс получит 130 млн евро от Дании. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 19 ноября.
"Новое датское пожертвование в размере более 130 млн евро непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Может показаться немного странным, что мы стоим здесь и восхваляем наши инвестиции, поэтому позвольте мне четко заявить, что мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда мы сможем защитить себя...", - заявила премьер-министр Дании.
Фредериксен подчеркнула, что украинский опыт очень важен, и остальные страны Европы должны учиться на опыте Украины.
"И для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", - отметила Фредериксен.
Военная помощь Украине - последние новости
Ранее в Bild сообщали, что Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Всего в компании Helsing якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать в Украину партиями.
Как сообщал Главред, ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов. Глава европейской дипломатии призвал страны ЕС делать больше для поддержки Украины в войне против России.
Также сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины - стало известно, что в него войдет. Штаты намерены продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
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Кто такая Метте Фредериксен?
Метте Фредериксен - глава правительства в Дании, которая осуществляет исполнительную власть в стране. Назначена королем Дании с 2019 года в должности, лидер Социал-демократов с 2015, пишет Википедия.
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