'РФ собрала 300 катеров': в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления на Херсон

В ВСУ отметили, что им известно о подготовке российскими войсками 300 катеров на Херсонском направлении для дальнейшего форсирования Днепра.

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Военные РФ пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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Россияне собрали 300 катеров для дальнейшего форсирования Днепра

План РФ заключается в создании плацдарма на правом берегу Днепра

Российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона. Кроме того, на левом берегу Днепра россияне собрали 300 катеров для переправы через Днепр. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "Суспільному".

Он отметил, что украинские военные готовы реагировать на любое развитие событий. Также, по его словам, россияне постоянно проводят штурмы на Херсонском направлении. Только за минувшие сутки они совершили семь таких попыток, пытаясь закрепиться в островной зоне.

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"Они имеют цель захватить определенный плацдарм, удерживать его и стянуть туда как можно больше наших сил и средств. Все эти штурмы заканчиваются ничем. Все они безрезультатны. Враг несет только потери", - говорит Волошин.

Владислав Волошин сообщил, что российские военные тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, к этим тренировкам привлечены катера так называемой Днепровской флотилии, дивизион которой был переброшен на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени.

"Они отрабатывают элементы, скажем, форсирование водных преград, переправу десантных групп, но это для штурмов и форсирования малыми группами пехоты", - говорит представитель Сил обороны Юга.

По его словам, информация о 300 катерах также известна командованию ВСУ, и украинские Силы обороны готовы противодействовать любому развитию событий.

"Украина постоянно ведет достаточно активную разведку. И это не только спутниковая или разведка с БПЛА, это много видов различных разведок", - говорит Волошин.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовит масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией Дональда Трампа, намереваясь усилить давление на Украину до его возвращения в Белый дом. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил Financial Times, что российские военные подготовили около 300 лодок для потенциального форсирования Днепра.

В то же время в медиапространстве активно обсуждается возможность новых атак российских войск на Запорожье и Днепропетровскую область. Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что существует вероятность форсирования Днепра врагом, однако детали остаются неопределенными.

По информации СМИ, Россия планировала наступление в Запорожской области в период с октября по декабрь, но операции ВСУ в Курской области заставили оккупантов изменить планы. Предполагается, что враг может начать операцию после 5 декабря, но окончательная дата зависит от обстоятельств. Основной целью россиян может стать удар в районе Каменского - Пятихаток, чтобы приблизиться к Запорожью и получить возможность обстреливать его южную часть с помощью ствольной артиллерии.

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