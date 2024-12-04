Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ермак в США знакомится с новой администрацией Трампа: в МИД сообщили детали

Виталий Киричевский
4 декабря 2024, 17:53
98
В МИД Украины уверены, что Путин надеется на капитуляцию Киева в войне.
Ермак, Трамп
Ермак полетел к Трампу / коллаж: Главред, фото: ТК Андрея Ермака, Википедия

Что сказал Андрей Сибига:

  • Украина надеется на продолжение поддержки США
  • Киев и союзники будут пытаться принудить РФ к справедливому миру

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился с визитом в США с целью установления связей с новой администрацией после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил на брифинге в Брюсселе, пишет Радио Свобода.

"Сегодня в США находится руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который проведет соответствующие встречи. Важные встречи. И этот контакт, на уровне руководителя Офиса, чрезвычайно важен для установления, в том числе, связей с представителями новой администрации", - сказал Сибига.

видео дня

Министр отметил, что недавно также посещал Вашингтон, где прошли встречи с представителями обеих палат Конгресса. Речь шла о дальнейшей поддержке Украины.

"Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", - сказал Сибига.

В то же время, по его словам, президент РФ Владимир Путин не изменил первоначальных планов, с которыми начал полномасштабную войну против Украины.

"Я считаю, что Путин не изменил своих подходов и риторики, в частности, относительно ультиматумов и настаивании на капитуляции Украины. Как это было в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022-го, а я очень хорошо помню эти первые предложения, так и сейчас. То есть, они стремятся к капитуляции Украины и демонтажу нашей государственности. Соответственно, мы вместе с нашими союзниками должны сделать все, чтобы принудить Россию к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру", - сказал Сибига.

В этой связи, как напомнил глава МИД, Украина говорит о концепции "мир через силу".

Война в Украине и план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ознакомлен с позицией Украины и "планом победы". Глава государства надеется на новые переговоры с Трампом, чтобы детальнее обсудить ключевые вопросы.

Также президент США Дональд Трамп избрал специального представителя по вопросам Украины и России. Им стал отставной генерал Кит Келлог, известный своими предложениями по урегулированию войны в Украине.

В апреле Келлог озвучил план, который предусматривает временную заморозку конфликта и начало переговоров между Киевом и Москвой. Инициатива допускает сохранение российского контроля над оккупированными территориями, в то же время оставляя Украине право не признавать их потерю.

Кроме этого, назначенный Дональдом Трампом спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что помощь Украине от администрации Джо Байдена усиливает позиции новоизбранного президента Дональда Трампа.

Читайте также:

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Андрей Ермак Андрей Сибига
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не компетенция Байдена": в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины

"Не компетенция Байдена": в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины

19:05Мир
График отключения света на 5 декабря: какие ограничения будут действовать весь день

График отключения света на 5 декабря: какие ограничения будут действовать весь день

18:31Украина
"РФ собрала 300 катеров": в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления на Херсон

"РФ собрала 300 катеров": в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления на Херсон

18:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Гороскоп на завтра 5 декабря: Стрельцам - невероятная прибыль, Рыбам - трудный выбор

Гороскоп на завтра 5 декабря: Стрельцам - невероятная прибыль, Рыбам - трудный выбор

Близкий друг Алсу раскрыл настоящую причину развода

Близкий друг Алсу раскрыл настоящую причину развода

Последние новости

19:10

Загадку надо разгадать за 9 секунд: где спрятана бабушка среди волков

19:10

Что случилось в Южной Кореемнение

19:05

"Не компетенция Байдена": в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины

19:03

Части украинцев выплатят почти 11 тысяч гривен зимой: как получить средства

18:45

Для чего хозяйки кладут губки в отсек стиральной машины: интересный лайфхакВидео

У Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - КлочокУ Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - Клочок
18:31

График отключения света на 5 декабря: какие ограничения будут действовать весь день

18:19

"РФ собрала 300 катеров": в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления на Херсон

18:15

Отключение света в Украине — графики на среду 5 декабря

18:04

Почему собаки гоняются за собственными хвостами: ученые раскрыли тайну

Реклама
17:53

Ермак в США знакомится с новой администрацией Трампа: в МИД сообщили детали

17:51

Огромнейший пакет помощи на $61 млрд.: США анонсировали передачу оружия Украине

17:46

Чем растворимый кофе отличается от обычного: какой из них стоит выбирать

17:45

Предвестники перемен: почему падают звезды

17:20

Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

17:04

"Не может быть и речи": Шольц сделал заявление о введении войск в Украину

17:04

Оля Цибульская отобрала песню у предательницы Лолиты: "Я считаю, справедливо"Видео

16:42

"Светит" большой штраф: где водителям запрещено высовывать руки из окна авто

16:40

Мюзикловая кино-эстетика и звезды в сказочных образах: состоялись съемки музыкального фильма "Рождество. Ты не один"

16:33

Притянете удачу и изобилие: что нужно положить под подушку 5 декабря - приметы

16:29

Что не так на картинке: нужно найти ошибку всего за 5 секунд

Реклама
16:16

"Нужны тяжелые решения": Блинкен сделал заявление о мобилизации в Украине

16:13

Риск ядерной катастрофы из-за ударов РФ растет: эксперты ООН сделали заявление

16:08

Как украсить новогодний стол: креативные идеи складывания салфеток

15:50

Ученые нашли доказательства существования новых человеческих видов: что известно

15:46

"Путина загнали в угол": топ-генерал США объяснил последствия краха РФ в Сирии

15:42

Открыл огонь в море: корабль РФ обстрелял немецкий военный вертолет

15:18

НАТО даст Украине все системы ПВО, которые могут предоставить – Рютте

15:17

Город на Донбассе под угрозой падения: эксперт рассказал, когда будет главная битва

15:15

Армия РФ не может наступать по всей линии фронта: в ГУР озвучили причину

15:10

За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

15:02

Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

14:53

Экс-жена Виталия Кличко посветила заспанным личиком без ретуши и мэйкапа

14:39

Какой кувшин наполнится водой первым: головоломка на внимательность

14:30

"Удивительная находка": женщина купила в секонде за смешную цену дизайнерский трофей

14:23

Не просто для красоты: почему у некоторых сыров есть дырки

14:12

Армия РФ расширяет фланги на Харьковщине: депутат предупредил об опасности для Изюма

13:48

В Украине хотят ввести новый дорожный знак: что он означает

13:44

У Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине - СМИ

13:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

13:03

Не на 20, и не на 30 гривен: в Украине значительно вырастут цены на сигареты

Реклама
13:03

Проект "Здійсни мрію" от 1+1 media помог сыну павшего героя встретиться с Евгением Клопотенко

12:53

Повышение налогов для ФЛП перенесли: когда исторический закон вступит в силу

12:46

В российском плену погиб глава Днепрорудного Евгений Матвеев

12:40

"Прекратите": Жадан резко отреагировал на вопрос о романе с СоловийВидео

12:30

Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова - детали

12:28

Защита от атак РФ на границе с Украиной: в Польше объяснили, что будет покрывать ПВО

11:45

Собрали 300 лодок для пересечения Днепра: армия РФ готовится наступать на Херсон - FT

11:15

США готовятся к новой войне: Трамп хочет разорвать связь России и Китая - Клочок

11:12

Рада разрешила конфискацию автомобилей: за какие нарушения можно остаться без колес

10:27

Ирландец в Дубае доигрался: почему ему грозит тюрьма из-за нескольких эмоджи

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять