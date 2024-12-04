Ермак в США знакомится с новой администрацией Трампа: в МИД сообщили детали

В МИД Украины уверены, что Путин надеется на капитуляцию Киева в войне.

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Ермак полетел к Трампу / коллаж: Главред, фото: ТК Андрея Ермака, Википедия

Что сказал Андрей Сибига:

Украина надеется на продолжение поддержки США

Киев и союзники будут пытаться принудить РФ к справедливому миру

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился с визитом в США с целью установления связей с новой администрацией после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил на брифинге в Брюсселе, пишет Радио Свобода.

"Сегодня в США находится руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который проведет соответствующие встречи. Важные встречи. И этот контакт, на уровне руководителя Офиса, чрезвычайно важен для установления, в том числе, связей с представителями новой администрации", - сказал Сибига. видео дня

Министр отметил, что недавно также посещал Вашингтон, где прошли встречи с представителями обеих палат Конгресса. Речь шла о дальнейшей поддержке Украины.

"Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", - сказал Сибига.

В то же время, по его словам, президент РФ Владимир Путин не изменил первоначальных планов, с которыми начал полномасштабную войну против Украины.

"Я считаю, что Путин не изменил своих подходов и риторики, в частности, относительно ультиматумов и настаивании на капитуляции Украины. Как это было в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022-го, а я очень хорошо помню эти первые предложения, так и сейчас. То есть, они стремятся к капитуляции Украины и демонтажу нашей государственности. Соответственно, мы вместе с нашими союзниками должны сделать все, чтобы принудить Россию к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру", - сказал Сибига.

В этой связи, как напомнил глава МИД, Украина говорит о концепции "мир через силу".

Война в Украине и план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ознакомлен с позицией Украины и "планом победы". Глава государства надеется на новые переговоры с Трампом, чтобы детальнее обсудить ключевые вопросы.

Также президент США Дональд Трамп избрал специального представителя по вопросам Украины и России. Им стал отставной генерал Кит Келлог, известный своими предложениями по урегулированию войны в Украине.

В апреле Келлог озвучил план, который предусматривает временную заморозку конфликта и начало переговоров между Киевом и Москвой. Инициатива допускает сохранение российского контроля над оккупированными территориями, в то же время оставляя Украине право не признавать их потерю.

Кроме этого, назначенный Дональдом Трампом спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что помощь Украине от администрации Джо Байдена усиливает позиции новоизбранного президента Дональда Трампа.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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