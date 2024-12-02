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У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

Руслана Заклинская
2 декабря 2024, 10:07обновлено 2 декабря, 10:54
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Вступление Украины в НАТО является ключевым шагом для безопасности страны, отметил президент.
У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь
У ВСУ нет сил, чтобы силой вернуть все территории, которые оккупировала РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главные тезисы Зеленского:

  • ВСУ не имеют сил для возвращения всех оккупированных РФ территорий
  • Украина будет искать дипломатические решения для возвращения территорий
  • Для безопасности Украины важно членство в НАТО для безопасности Украины

Вооруженные Силы Украины не имеют достаточно сил для возвращения всех оккупированных Россией территорий, включая Крым, путем военных действий. Для восстановления территориальной целостности Украина будет искать дипломатические решения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что дипломатические шаги можно будет рассматривать "только когда мы будем знать, что достаточно сильны", чтобы РФ не могла начать новую агрессию против Украины. Президент поблагодарил международных партнеров за оказанную помощь, но отметил, что этого "недостаточно".

По его словам, для безопасности страны ключевым является членство в НАТО. Поэтому глава государства призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе.

Зеленский подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп и ознакомлении с позицией Украины и "планом победы", который направлен на создание прочной позиции для дипломатии.

"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", - отметил президент.

Последний раз Зеленский встречался с Трампом в сентябре, поэтому глава государства надеется на новые переговоры с будущим президентом США. На них он планирует объяснить Трампу "некоторые вещи более детально".

Участие войск КНДР в войне

Президент Украины отметил, что есть подтвержденные данные, что около 12 000 северокорейских солдат находятся в Курской области, граничащей с Украиной. По его словам, много военных КНДР отправят на передовую, и "без сомнения", Россия будет использовать их как "пушечное мясо", чтобы уменьшить потери своей армии.

В то же время он подчеркнул, что Россия положительно относится к войскам, прибывающим из Северной Кореи, и пытается привлечь еще больше солдат.

Наибольшую угрозу в долгосрочной перспективе Зеленский видит в том, что северокорейские солдаты получат навыки использования современных технологий, таких как беспилотники. Это, как отметил президент, может иметь серьезные последствия для Азии и других регионов, если они вернутся с этими знаниями в Северную Корею.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что Украина не будет просить введения войск НАТО на свою территорию, поскольку это может привести к потере поддержки половины союзников. Он также отметил, что Украина никогда не признает оккупированные Россией территории частью РФ, а вопрос вступления в НАТО должен касаться всей территории страны.

Президент предупредил, что замораживание войны без четкой позиции Украины приведет к новой агрессии со стороны России в будущем.

Также

Кроме этого, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что после захвата Курахово россияне могут сконцентрировать все силы на наступлении на Покровск, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра. Он отметил, что для этого они не будут перебрасывать силы на Запорожское направление.

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Что известно о Kyodo News?

Kyodo News - крупнейшая компания на рынке новостей Японии, пишет Википедия. Один из лидеров международного информационного бизнеса, предоставляющий новости для мировых средств информации. Образована 1 ноября 1945 года на базе распущенного после Второй мировой войны государственного Союзного информационного агентства. Имеет штаб-квартиру в токийском районе Минато, 5 дочерних компаний в Саппоро, Сендае, Осаке, Нагое и Фукуоке, 48 префектурных и 39 международных представительств. Работает круглосуточно.

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