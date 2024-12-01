Возвращение ядерного оружия Украине: у Байдена сделали важное заявление

До того времени, как Байден покинет свой пост, США планируют поставлять военную помощь Украине.

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Ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления советника:

Администрация Байдена не вернет ядерное оружие Украине

Белый дом планирует предоставить Украине все инструменты усиления на поле боя

Действующая администрация президента США Джо Байдена отвергает возможность, что Украина может получить ядерное оружие. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News.

В частности, он опроверг сообщения некоторых западных СМИ о том, что администрация Байдена якобы открыта для возвращения ядерного оружия Украине.

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"Это не рассматривается. Нет. То, что мы делаем, - это наращивание различных обычных возможностей Украины, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести борьбу с россиянами. Но речь не идет о ядерном потенциале", - подчеркнул советник.

Он также подчеркнул, что Белый дом сделает все, что в его силах, чтобы в течение 50 дней предоставить Украине все инструменты усиления на поле боя.

"Президент Байден поручил мне проконтролировать масштабные поставки военной техники, чтобы мы потратили каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, до того времени, как Байден покинет свой пост", - подытожил Салливан.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, издание Newsweek писало, что усиление ядерной риторики и угрозы лидера РФ Владимира Путина активизировали дискуссии о возможности ядерной войны и возвращения Киеву ядерного вооружения.

Издание The New York Times также сообщало, что на Западе отдельные чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия как гарантии безопасности от будущих войн.

Кроме того, 19 ноября российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.

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Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

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