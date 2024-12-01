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Конец войны и угроза нового нападения РФ: главное с пресс-конференции Зеленского

Юрий Берендий
1 декабря 2024, 17:51
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Президент Украины подчеркнул важность вступления Украины в НАТО всеми территориями, чтобы 5-я статья Альянса распространялась на все регионы государства.
Конец войны и угроза нового нападения РФ: главное с пресс-конференции Зеленского
Зеленский сделал ряд важных заявлений относительно будущего Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными представителями Европейского Союза: Президентом Европейского совета Антониу Коштой, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Кайей Каллас, а также еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Мартой Кос. Этот визит в Украину состоялся в первый день их пребывания на должностях, сообщает Офис президента.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского, которые прозвучали на пресс-конференции с президентом Совета ЕС Антониу Коштой.

Об угрозе для Грузии и Молдовы

Во время встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия стремится нанести вред не только Украине, но и другим странам Европы, в частности Грузии и Молдове, применяя различные методы воздействия.

видео дня

"Сегодня мы в разных форматах обсудили наше видение европейских глобальных дел, имеющиеся проблемы и перспективы. Вызовов чрезвычайно много. Видим, как Россия пытается нанести поражение Европе не только в Украине, но и в Грузии, Молдове также. У России разные методы в отношении каждой страны, но цель одна, и это - антиевропейская цель. Вместе этому противодействуем. И я благодарен за визит, я благодарен за помощь", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил благодарность высокопоставленным чиновникам ЕС за их визит, подчеркнув, что такая символическая начальная инициатива является важным отражением общих европейских приоритетов.

Грузия, Молдова, Приднестровье, Осетия, Абхазия Инфографика
Российские марионеточные республики в Европе / Инфографика: Главред

Об окончании войны

Зеленский заявил, что мир является основой всего, и Украина будет прилагать все усилия для завершения войны, развязанной Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы.

Президент акцентировал на необходимости достижения справедливого завершения конфликта, что усилит Европу, ее институты и взаимную поддержку между странами.

По словам Президента, Европа не имеет другого пути, кроме как оставаться объединенной, работать в тесном сотрудничестве на континенте и скоординировано действовать вместе с партнерами на международной арене.

"Единение, сотрудничество, координация всегда будут давать всей Европе больше безопасности, больше экономического роста, больше лидерства в глобальных отношениях. Это в интересах каждой европейской нации", - добавил Зеленский.

О введении войск НАТО в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что половина союзников Украины может прекратить поддержку, если будет поднят вопрос введения их войск на территорию Украины. В то же время он подчеркнул, что страна открыта к любой помощи от международных партнеров.

"Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы (такой помощи - ред.) против российского вторжения. Потому что он (Путин - ред.) с Северной Кореей и с Ираном являются союзниками. А мы сами воюем. Да, с помощью партнеров, но мы сами.... И если я подниму этот вопрос с ЕС, с НАТО: пожалуйста, нам нужны ваши войска... Если я подниму этот вопрос, сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать", - сказал Зеленский.

О признании оккупированных Россией территорий Украины и вступлении части Украины в НАТО

Президент подчеркнул, что Украина никогда юридически не признает оккупированные Россией территории российскими.

"Это наши земли, это наши люди, которые находятся во временной оккупации. Безусловно, все это вернется, безусловно, очень хотелось бы, чтобы вернулось большинство дипломатическим путем, чтобы не были такие жертвы", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что признание таких оккупаций противоречит интересам Украины.

"Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, но и что другие территории - не украинские. Поэтому Украина никогда не пойдет на это. Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но мы понимаем, что 5-я поправка (имеется в виду статья 5 Североатлантического договора. - ред.), когда ты член НАТО, не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков вовлечения их в войну", - сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что официальный Киев не получал от партнеров каких-либо предложений о формате членства в Альянсе.

О замораживании войны в Украине

Глава государства предостерег, что замораживание конфликта без четкой позиции Украины приведет к новым агрессивным действиям России в будущем.

"Если будет замороженный конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через 2-3-5 лет... Я не знаю... это зависит не от нас... Он вернется и разрушит нас полностью и полностью. Он попытается нас разрушить", - отметил Зеленский. По его словам, важно, чтобы победа базировалась на сильной и несокрушимой позиции Украины.

Президент рассказал, что ключевым элементом плана победы является получение оружия, включая дальнобойные ракеты и другие важные ресурсы. Этот план был согласован с партнерами из США и Европы, обеспечивая общее видение и действия для поддержки Украины в борьбе за независимость.

О переговорах с Россией

Зеленский считает, что для начала переговорного процесса необходимо определить его повестку дня.

Он отметил, что за столом переговоров должны быть не только Украина и Россия, но и представители ЕС и НАТО.

"Потому что мы видим себя как часть системы безопасности в этих союзах - и в Европейском Союзе, и в НАТО. И в этом формате я понимаю, о чем мы можем говорить", - сказал Зеленский.Президент также подчеркнул, что самым сложным вопросом может стать определение предмета договоренностей, если Россия не будет стремиться к миру или не признает независимость Украины как будущего государства.

О вступлении в НАТО - какие страны против вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется получить рекомендацию по приглашению в НАТО от министров иностранных дел стран-членов Альянса, которые соберутся 3 декабря в Брюсселе.

"Они (международные партнеры - ред.) знают нашу позицию. Мы бы хотели бы рекомендации от министров иностранных дел, но иллюзий нет. Есть те самые "скептические" страны, и Соединенные Штаты на сегодня входят в (этот) список... Я не знаю, будет ли... действующий Президент США рекомендовать это, но я знаю видение... госсекретаря Блинкена - он более позитивный. Но еще есть немецкая сторона, венгерская... Только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", - подчеркнул Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Он отметил, что, хотя это не единственная возможность решить этот вопрос, важность политической воли для дальнейших шагов остается ключевой.

Зеленский акцентировал на том, что у действующей администрации США есть два месяца для влияния на европейских скептиков, которые имеют сомнения относительно евроатлантического будущего Украины.

"Я лично не вижу - и большинство стран НАТО не видят - никаких рисков от рекомендации относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение, это рекомендация министров иностранных дел относительно лидеров относительно будущего приглашения Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

О вступлении в ЕС

Также он выразил уверенность в реалистичности начала переговоров с ЕС по двум кластерам уже в начале следующего года.

"В следующем году мы должны сделать как можно больше, чтобы продвинуться в переговорах с Евросоюзом. Это абсолютно реально открыть два переговорных кластера уже в начале следующего года и остальные переговорные кластеры в течение года. Мы очень этого хотим, и также абсолютно реально параллельно с переговорным процессом обеспечить постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок Европейского союза", - рассказал Зеленский.

Вступление стран в ЕС инфографика
Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что без европейской и евроатлантической интеграции достижение справедливого мира невозможно. "Без геополитической определенности нет реальной безопасности," - заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех лидеров и страны, которые поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, подчеркнув, что это принципиальные вопросы. По словам президента, геополитическая определенность Украины станет одним из самых весомых шагов для предотвращения дальнейшей агрессии.

О санкциях против России

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз поддержать санкции против теневого танкерного флота России, которые уже ввели некоторые страны.

Зеленский подчеркнул, что сейчас идет подготовка нового санкционного пакета ЕС, и важно, чтобы его приняли в ближайшее время. Он также отметил, что отдельные государства уже ввели санкции против российского теневого флота.

"Это следует поддерживать на уровне всего Европейского Союза. Мы об этом сегодня говорили. Именно танкерный флот обеспечивает Путину наибольшую часть доходов на войну против Украины", - сказал Зеленский.

О российских замороженных активах

Доходы от замороженных российских активов планируют направить на производство украинского оружия, в частности около миллиарда евро из второго транша ЕС.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые уже поддержали конкретные проекты создания современного украинского оружия, и отметил необходимость увеличения закупок у отечественных производителей, в частности благодаря средствам из замороженных российских активов.

"Большая часть средств от второго транша из этих доходов с европейской частью взноса, то есть не менее миллиарда евро, будет направлена на поддержку украинской оборонной промышленности", - сказал президент.

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